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أحمد العوضي يطرح الإعلان الدعائي لفيلم «الإسكندراني».. (فيديو)

كتب:

أحمد حسين صوان
07:24 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
أحمد العوضي

أحمد العوضي

طرح الفنان أحمد العوضي، قبل قليل، الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد «الإسكندراني»، المُقرر طرحه في دور العرض المحلية 4 يناير المقبل، و11 من الشهر نفسه في سينمات الخليج.

ويظهر أحمد العوضي، خلال الأحداث، بشخصية «بكر الإسكندراني»، ويدخل في صراعات عديدة، كما يبدو أنه ستجمعه علاقة عاطفية مع زينة، إذ تدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

«الإسكندراني» فيلم للمُخرج خالد يوسف، مأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ويجسد «العوضي» فيه دور البطولة، بجانب زينة، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، عصام السقا ورحاب الجمل، والوجه الجديد تسنيم مطر.

وفي سياق آخر، يُشارك أحمد العوضي في موسم دراما رمضان المُقبل من خلال مسلسل «حق عرب»، الذي انطلق تصويره مؤخرًا.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.