أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. بكام عيار 21؟

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 19-12-2023، ليسجل سعر جرام عيار 21 داخل محلات الصاغة 2895 جنيهًا دون مصنعية وضريبة، وذلك وفقا لما أعلنته بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد الوطن في السطور التالية، أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 19-12-2023، في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، 2895 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بالتعاملات المسائية داخل محلات الصاغة 3309 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2477 جنيها.

سعر الذهب في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في التعاملات المسائية إلى 1932 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة 1651 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب، سجل 23 ألفا و120 جنيها في داخل محلات الصاغة.