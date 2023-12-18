استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم.. الجرام عيار 24 بـ3291 جنيها

واصلت أسعار الذهب استقرارها في محلات الصاغة والأسواق المصرية، في بداية التعاملات المسائية اليوم الاثنين، عند نفس مستوى التداولات الصباحية، حيث سجل الجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، 2880 جنيهاً، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية 2021 دولاراً.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية، وكذلك الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك، عند نحو 3291 جنيهاً، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18، نحو 2469 جنيهاً، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1920 جنيهاً للبيع بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 21، حوالي 23 ألف و40 جنيهاً.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات ملحوظة خلال الساعات الماضية، خاصةً عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، وهو ما أعطي للذهب دعماً كبيراً، إذ ارتفعت أسعاره بأكثر من 2%، كما كان للدولار دور مهم في ذلك، لتسجل الأوقية 2021 دولاراً.