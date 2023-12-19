أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 19-12-2023

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-12-2023 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، منذ تراجعها في ختام تعاملات أمس بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا، وذلك وفقا لما أعلنته بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-12-2023، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2890 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3302 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 2477 جنيها.

سعر الذهب في مصر

- بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية التعاملات الصباحية إلى 1932 جنيها.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الآن 1651 جنيها للشراء.

- وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة وصل إلى 23 ألفا و120 جنيها.

- كما يبلغ سعر جرام الأونصة اليوم 102 ألف و719 جنيها.