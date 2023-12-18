أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-12-2023 مع بداية التعاملات

شهدت أسعار الذهب في محال الصاغة وكل الأسواق المصرية، اليوم الاثنين 18-12-2023، استقرارا في بدايات التعاملات، بعدما شهدت مع نهاية تعاملات الأمس الأحد، انخفاضا في الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات، ليسجل سعر الجرام منه 2880 جنيها، بعدما سجل 2885 جنيهاً، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار الذهب اليوم، وفق الشعبة العامة والمشغولات الذهبية، حيث إن الأسعار في الصاغة تكون بدون إضافة المصنعية، وكذلك الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3291 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو العيار المستخدم في تصنيع السبائك الذهبية فقط، ولا يستخدم في المشغولات.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجَّلت أسعار الذهب عيار 18، نحو 2469 جنيها، وبلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1920 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وتخطى سعر الجنيه الذهب 23 ألف جنيه، إذ يصنع من عيار 21، ليصل سعره إلى 23 ألفًا و40 جنيها، بعدما سجَّل منذ قليل 23 ألفًا و80 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

سعر الأوقية في الأسواق العالمية بلغ 2019 دولاراً.