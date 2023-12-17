الجنيه تجاوز 23 ألفا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، في بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد، إذ شهدت حالة من الاستقرار، ليسجل الجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، 2885 جنيهاً، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية 2019 دولاراً.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في الصاغة بدون إضافة المصنعية، وكذلك الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3291 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو العيار المستخدم في تصنيع السبائك الذهبية فقط، ولا يستخدم في المشغولات.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18، نحو 2469 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1920 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وتخطى سعر الجنيه الذهب 23 ألف جنيه، إذ يصنع من عيار 21، ليصل سعره إلى 23 ألفًا و80 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات كبيرة خاصة عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، وهو ما أعطي للذهب دعما كبيرا، إذ ارتفعت أسعاره بأكثر من 2%.