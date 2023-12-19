ختام فعاليات النشاط الرياضي لكرة القدم بالمدينة الجامعية في أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، ختام النشاط الرياضي لكرة القدم بالمدينة الجامعية للطلاب، بمباراة بين فريقي الوحدتين السكنيتين (أ) و(س) على ملاعب المدينة الجامعية، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ترسيخ فكرة المشاركة في جميع المجالات

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والتأهيل لأبنائها الطلاب، وترسيخ فكرة المشاركة لديهم في جميع مجالات الأنشطة الطلابية سواء علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو جوالة، وتدعيم التواجد الطلابي في جميع المحافل سواء محليا ودوليا لرفع اسم الجامعة عاليا في المجالات المختلفة، مشيرًا أن المنافسات التي يتضمنها النشاط تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب، وإطلاق طاقاتهم، لبناء شخصية متوازنة للطلاب.

روح العمل الجماعي

وأشار «عبد المولى» إلى حرص إدارة الجامعة على ممارسة الطلاب للنشاط الرياضي لتحقيق وإشباع ميولهم في ممارسة هذه الأنشطة المفيدة، التي ترمي للترويح الهادف عن الطلاب والاستفادة المثلى من أوقات الفراغ، وتقوية التواصل بين الطلاب، وتعزيز روح العمل الجماعي، واكتساب الأخلاق الرياضية العالية، بما يعزز ثقافة الحوار واحترام الآخرين، والتنافس الشريف، وهي قيم اجتماعية أساسية لاستقرار المجتمع وتنميته.

جدير بالذكر أن فريق الوحدة السكنية (س) حصل على بطولة المدن لكرة القدم، وتم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كما قام نائب رئيس الجامعة بتفقد صالات الأنشطة بملاعب المدن الجامعية.