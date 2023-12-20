مدير «طوارئ الإسماعيلية»: التدخل السريع في الأزمات يقلل الخسائر ويحافظ على الأرواح

قال اللواء هنري إبراهيم مدير الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة وسيناء، إن مقر الشبكة هو أول مكتب في المحافظات يجري إنشائه بعد افتتاح الشبكة الموحدة للطوارئ بالعاصمة الإدارية.

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات لـ«الوطن» أن مقر الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية جرى اعتماده كنموذج استرشادي لباقي المراكز الإقليمية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والاتصالات.

ابراهيم: نتدخل فورا في الطوارئ لتقليل الخسائر

ولفت إلى أنه جرى إعداد فريق عمل للشبكة الوطنية للطوارئ وتدريبه على أعلى مستوى للعمل في وقت الطوارئ واستقبال البلاغات والتعامل معها، مشيرًا إلى أن أكثر ما يميز الشبكة هو التعامل الفوري والسريع مع أي بلاغات.

وأضاف: «نستقبل كافة المعلومات ويتم التدخل الفوري حال وجود أي طارئ والعمل على التدخل السريع في الأزمات والكوارث بالربط بين الجهات المنوطة لتقليل أي خسائر بقدر الإمكان والحفاظ على الأرواح».

وأشار إلى أن مقر الشبكة جرى ربطه بمقر الشبكة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية ومراكز التحكم والسيطرة في محافظات إقليم قناة السويس، لاستقبال كافة المعلومات أولًا بأول.