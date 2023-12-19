محافظ الإسماعيلية: صيانة معدات المراكز والقرى لمواجهة الأزمات والطوارئ

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإجراء الصيانة الدورية لكل السيارات والمعدات في الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المختلفة، لمواجهة أي أحداث طارئة قد تحدث.

اصطفاف سيارات ومعدات المراكز

وقال «بشارة»، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لمتابعة أعمال الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالإضافة للأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، والأجهزة التنفيذية المختلفة أن المعدات ظهرت بمظهر مشرف خلال اصطفاف سيارات ومعدات مراكز الإسماعيلية المختلفة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

ووجه محافظ الإسماعيلية شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية، والكهرباء، ومديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وجميع قطاع الطوارئ والأزمات والإغاثة، بضرورة المتابعة اليومية والتدخل حال وقوع أي طارئ.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، نائب المستشار العسكري للمحافظة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ومدير الحماية المدنية، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

ووجه بشارة رؤساء المراكز والقري والاحياء ضرورة الاستمرار في حملات رفع القمامة والمخلفات والشوارع استمرار للحملة التي انطلقت الشهر الماضي، لاستعادة الوجه الجمالي لمدينة الإسماعيلية.