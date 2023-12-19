نشاط للرياح في الإسماعيلية وشبكة الطوارئ تحذر من سقوط اللافتات والأعمدة

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نشاطا كبيرا للرياح على جميع أرجاء المدينة والمراكز والقرى، بالتزامن مع نشاط الرياح على عدد من المحافظات الساحلية والقريبة من البحرين المتوسط والأحمر.

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وتفعيل غرف العمليات، وربط الغرف الفرعية في المراكز والقرى بغرف العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ.

تحذيرات للمواطنين من نشاط الرياح

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، المواطنين من نشاط الرياح خلال الساعات الحالية، مناشدة المواطنين بعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو أعمدة الإنارة لعدم تعريض حياتهم للخطر.

وأضاف البيان، أن نشاط الرياح يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة، ويستمر حتى نهاية اليوم، مناشدا المواطنين عدم الوقوف أسفل اي من المباني المتهالكة أو إيقاف السيارات أسفل منها.

وشهدت محافظة الإسماعيلية استقرارا اليوم الثلاثاء في درجات الحرارة، حيث استقرت عند 23 درجة للعظمى، و13 للصغرى، مع انتشار الشبورة خلال الساعات الأولى من الصباح.