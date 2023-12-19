رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرا حول الاجتماع الدوري لمجلس شؤون خدمة المجتمع

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود عبدالعليم، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول الاجتماع الدوري لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمنعقد عن شهر ديسمبر 2023، بحضور أعضاء مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الأنشطة التوعوية

وأكد الدكتور محمود عبدالعليم؛ حرص القطاع على القيام بالدور المنوط به في خدمة مجتمعه المحيط؛ من خلال زيادة مساحة الأنشطة، والفعاليات التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع، وتنميته، إلى جانب تعظيم الإفادة من الأنشطة التوعوية والندوات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، ونشر الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعي؛ سعيا لتحقيق الإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.

مكافحة الحريق

وأشار التقرير إلى متابعة ما تم تنفيذه لدراسة الوضع الراهن لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة باستخدام التحليل الرباعي «SWOT analysis» لإعداد الخطة الإستراتيجية، ومناقشة تفعيل دور وحدة الحماية المدنية، ووحدة ملء وصيانة وسائل مكافحة الحريق بالجامعة، ومتابعة خطة وزارة البيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، حيث تم تشكيل لجنة لوضع آليات للتنفيذ، وإعلان عن مسابقة بين الطلاب بالجامعات، ومناقشة تقرير مسابقة «أفضل جامعة صديقة للبيئة» والتعديلات المحتملة على شروط المسابقة.

كما وافق المجلس على وضع خطة عمل لتكامل الإقليم في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتفعيل آليات مكافحة التدخين، ودراسة نتائج التصنيف الإندونيسي «2023»، واستكمال المقترح المقدم لإنشاء وحدة مكافحة المنشطات والمكملات الغذائية المحظورة بجامعة أسيوط.

واستعرض المجلس تدشين الموقع الإلكتروني، لأنشطة وتقارير قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمقدمة من كليات ومعاهد الجامعة، بمركز نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات.

وأكد المجلس على أهمية التحول الرقمي في إدارة البيانات والمعلومات الرقمية الخاصة بالقطاع، ولإحداث نقله نوعيه به، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الموقع، بأن الموقع تم تصميمه خلال ثلاثة أشهر ليكون باكورة التحول الرقمي بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو اللجنة المشرفة على التنفيذ، أن الموقع تم تصميمه لخدمة السادة الوكلاء في كلياتهم لرفع تقارير اللجان، وأيضا الندوات والدورات التدريبية والقوافل بأنواعها المختلفة.

وقدم الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، عرضاً توضيحيا لكيفية تسجيل الدخول على الموقع، والتعامل مع خدماته وآليه رفع التقارير والأنشطة المختلفة، وتم مناقشة بعض التعديلات، ليكون الموقع قيد الاستخدام من الشهر المقبل.