بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.

جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع القومي لحقوق الإنسان

وأشارت جامعة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية إلى أن بروتوكول التعاون جاء بهدف الآتي:

- خلق إطار قانوني لتنظيم

- تعزيز العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق محاور عديدة

- التعاون المشترك قي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

- تبادل الرؤى القانونية والفنية لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذها

- إعداد بحوث مشتركة

- تنظيم وعقد والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول المحاور المختلفة لحقوق الإنسان والحريات العامة

- تصميم برامج مشتركة تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقيم حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ويعمل على تحقيقها.

- تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة المنصورة الجديدة في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الجانبين.

- تبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الجانبين، وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين ، أي مجال آخر للتعاون المشترك يتفق عليه الطرفان ويدخل في مجال عمليهما.

رفع وعي الشباب

وأكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة على الاهتمام برفع وعي الشباب الجامعي بحقوق الإنسان، وتنمية ونشر الوعي لدى الطلاب والمجتمع بأهمية حقوق الإنسان في كافة المجالات وتثبيت فكرة المواطنة لدى الشباب التي تغرس الشعور بالانتماء إلى الوطن والمجتمع، بما يحمله من هوية تعكس ثقافته وتاريخه وهمومه.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن حقوق الإنسان هي أسلوب حياة وفكر يحتاج لمن يدرسه ويفهمه جيدا وعدم النظر إليه بسطحية، إذ إن مصر تمر بمرحلة فارقة وتسعى للانضمام إلى الديمقراطية الحديثة التي تحقق الرفاهية والنماء لمواطنيها.