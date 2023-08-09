 رفع 55 ألفا و760 طن مخلفات من مدينة بني عبيد بالدقهلية

شنت رئاسة ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية حملة مكبرة ومكثفة لمتابعة أعمال النظافة أسفرت عن رفع 55 ألف و760 طن مخلفات في المدينة، وجرى توريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بالمدينة.

أكد متولي عبد العال رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، ضرورة رفع جميع التراكمات بأماكن التجميع المختلفه ومن على طول وجانبي الطرق العامة وترع ومصارف الري والتخلص الآمن من تلك المخلفات، لما تسببه من تأثير على البيئة العامة وصحة وسلامة المواطنين، والذي يعد تنفيذا لرؤية مصر 2030 للحد من تلوث البيئة وتغير المناخ وإعادة تدويرها.

تطبيق منظومة الجمع المنزلى ببني عبيد

وشدد رئيس المدينة على ضرورة تطبيق منظومة الجمع المنزلي من خلال مرور الجرارات والمعدات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والوحدات القروية لجمع القمامة من المنازل وتحديث حصر المنازل والواحدات السكنية المستجدة الذي جرى بناؤها حديثا والمحلات التجارية والحرفية والعيادات والصيدليات وتحصيل رسوم النظافه المربوطة والمستحقة على المواطنين لتعزيز وتعظيم موارد الدولة.

رفع 55 ألف من المخلفات في السنبلاوين

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، إنه جرى تفريغ الحاويات بمناطق عزبة صقر وشارع السلخانة وحي النخل وشارع النور للحفاظ على البيئة والصحة العامة.