لماذا اعتذر الأهلي عن كأس الرابطة بعد 24 ساعة من مباراة فلومينينسي؟

فاجأ نادي الأهلي الجميع، بإعلانه رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد 24 ساعة فقط من الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

عدم انتظار الأهلي لانتهاء مشواره ببطولة كأس العالم التي ينافس خلالها على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وإرساله لخطاب الاعتذار بعد يوم واحد من خسارة مباراة نصف النهائي، نقلت حالة الضغط الكبير التي يعيشها الفريق بسبب تلاحم المباريات.

لماذا اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في كأس الرابطة؟

الأهلي عدد في خطابه أسباب اعتذاره عن عدم مشاركته في بطولة كأس الرابطة، خاصةً أن الفريق يخوض البطولات بشكل متلاحم، وهو ما يعرض لاعبيه لخطر الإصابة والاجهاد، في ظل منافسته على أكثر من بطولة الموسم الجاري.

أسباب اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

وتأتي العوامل وراء اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة في كأس الرابطة على النحو التالي:

(1) تلاحم المباريات والبطولات.

(2) المشاركة في كأس السوبر المصري فور الانتهاء من مونديال الأندية.

(3) معاناة اللاعبين من الإجهاد البدني والذهني والإصابات.

(4) ارتباط فرق الناشئين ببطولات مختلفة ما تعذر معه اللعب بهم في كأس الرابطة كما حدث سابقا.

وينتظر الأهلي الخاسر من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمنافسة على برونزية كأس العالم للأندية بالسعودية.