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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«تجارية شمال سيناء» تهنئ الرئيس السيسي: الشعب انحاز إلى الاستقرار والأمان

كتب:

حسين إبراهيم
08:22 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدم أعضاء الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بفترة رئاسية جديدة.

دليل حب المصريين للرئيس السيسي

وقال شريف مصباح عضو الغرفة التجارية بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن فوز الرئيس السيسي، باكتساح دليل واضح على حب المصريين للرئيس.

أضاف عبد العزيز محمود عضو الغرفة، أن نتائج الانتخابات تؤكد انحياز الشعب إلى الاستقرار والأمان.

أوضح عزيز مطر عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية، أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء من أجل استكمال مشروعات التنمية، وانحيازا من الشعب للاستقرار.

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