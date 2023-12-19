باحثة: لقاء الرئيس السيسي بمرشحي الانتخابات يؤكد استمرار الحوار السياسي 

أكدت آلاء برانية، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمرشحي الانتخابات المصرية 2024 بعد يوم واحد من إعلان فوزه له عدة دلالات مهمة؛ أولها استكمال الشكل الحضاري الذي شهدته الانتخابات الرئاسية المصرية من خلال وجود حالة من الديموقراطية غير مسبوقة بداية من وجود انتخابات تعددية ومنافسة شريفة ونتائج انتخابية تحمل في طياتها وعي الشعب المصري، وإصراره على ممارسة حقه الدستوري وإكمال مسيرة الانفتاح السياسي التي بدأت منذ 2014 وحتى الآن.

تقديم الرؤى والأفكار

وقالت «برانية» لـ «الوطن»، إن اللقاء تأكيد أن الهدف الرئيسي لكافة المرشحين الذين تنافسوا في هذا الاستحقاق الانتخابي، كان إعلاء مصلحة الوطن دون النظر لأية مصالح أخرى، أيضا تقدير الرئيس السيسي لكل ما بذله المرشحون الثلاثة في تقديم الرؤى والأفكار وهو ما سيضعه الرئيس بعين الاعتبار والدراسة.

وأوضحت الباحثة بالمركز المصري، أن اللقاء يؤكد جاهزية الدولة لاستكمال فتح المجال العام واستمرار الحوار السياسي وحالة الزخم التي تشهدها الحياة السياسية منذ بدء جلسات الحوار الوطني.

دور الأحزاب السياسية

ونوهت بأن اللقاء أيضا يعكس تغيرا محوريا في دور الأحزاب السياسية تشهده الدولة خلال الفترة المقبلة ناتجه عن الخبرة الكبيرة التي تم اكتسابها خلال الانتخابات الرئاسية، التي من المتوقع أن يتعاظم دورها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.