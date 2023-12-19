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مدير «تعليم الإسماعيلية»: الامتحانات متوسطة المستوى ومن الكتاب المدرسي

كتب:

عمرو الورواري
08:25 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إنه وجه موجهي المواد المختلفة في جميع الإدارات التعليمية بأن يكون امتحان الفصل الدراسي الأول من داخل الكتاب المدرسي وعدم خروجه عن المنهج.

وأضاف بحيري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الامتحان سيكون في مستوى الطالب المتوسط، ولن نسمح بأي ضرر بمصلحة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية».

بحيري: تجهيز اللجان للامتحانات 

وقال الدكتور محمد بحيري، مدير تعليم الإسماعيلية، إنه تم اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، أمس، من محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، بالتزامن مع تحديد اللجان المقرر أن تعقد فيها الامتحانات سواء بالفترة الصباحية أو الفترات المسائية.

وأضاف: «جميع الإدارات التعليمية مستعدة للامتحانات، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات زمن المقرر أن تنطلق في 9 يناير المقبل، وتنتهي في 25 يناير على أن تبدأ الإجازة رسميا في 27 يناير المقبل»، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح ستبدأ أولا بأول لعدم تأخير النتائج.

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