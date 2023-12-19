اقرأ في عدد الوطن غدا.. أبطال المشهد الانتخابي

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

أبطال «المشهد الانتخابي»

قضاة.. وإعلام.. وأحزاب.. وشباب وسيدات.. وذوو الهمم

15 ألف قاضٍ شاركوا في الإشراف على 376 لجنة عامة و11631 فرعية.. و«خضري»: أداروا العملية بنزاهة و«إعلام المتحدة» التزم

الحياد فكان الجندي المجهول وراء زيادة الإقبال على الصناديق

«الداخلية» نفذت خطة للتأمين بـ«غرف عمليات وخدمات مرورية»

الأحزاب لعبت دورا كبيرا في نجاح المشهد.. وحثّت المواطنين على المشاركة بكثافة

الشباب كانوا أعضاء الحملات والناخبين والمتطوعين

«عظيمات مصر» تصدرن المشهد تأكيدا على دورهن الوطني في بناء الجمهورية الجديدة

ذوو الهمم تقدموا الصفوف.. و«الوطنية» وفّرت لهم استمارات اقتراع بطريقة «برايل» ومنشورات بلغة الإشارة توضح طريقة التصويت وكراسي متحركة

«السيسي»: المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات تعكس وعي الشعب.. وهي النجاح الحقيقي لمصر

مرشحو الرئاسة الثلاثة في «الاتحادية» لتهنئة الرئيس بالفوز وعرض رؤاهم السياسية لتعزيز التنمية الوطنية

توافق «مصري - يوناني» على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة «القدير» من طراز «ميكو إيه 200»

الفريق «عطوة»: نعمل لتحديث الأسطول البحري

«السيسي»: يجب حماية أهالي «غزة» من الوضع الإنساني المأساوي

الأهلي العالمي والزمالك الأفريقي

«كولر» يحفز لاعبي «الأحمر» للفوز بـ«البرونزية»

«الأبيض» يواجه «ساجرادا» ويقترب من حل أزمة القيد

الصفحة الثانية

أبطال «المشهد الانتخابي»

قضاة أشرفوا.. وإعلام التزم الحياد.. وأحزاب حشدت.. وشباب وسيدات شاركوا بالتطوع والتصويت

«الوطنية»: مصر شهدت أعظم «اقتراع» بمشاركة 44 مليون مواطن

«البنداري»: وجّهنا الدعوة إلى 67 مليون ناخب وذلّلنا كل العقبات على مدار 83 يوما.. والهيئة تأكدت من جاهزية اللجان قبل الاقتراع واستجبنا لـ5550 طلبا من الناخبين لتقريب مراكز التصويت.. و24 سفارة و67 دبلوماسيا و115 وسيلة إعلامية تابعت الاقتراع

15 ألف قاضٍ داخل لجان التصويت

«خضري»: أداروا العملية بنزاهة.. و«نوبي»: نقل المشرفين على الانتخابات قبل بدء عملهم بيومين

رئيس «قضايا الدولة» الأسبق: «الوطنية» ضربت أروع أمثلة النزاهة

«خلوصي»: خروج الاقتراع دون خروقات دلالة على وعي المصريين.. وكثافة المشاركة تعكس الالتفاف حول القيادة السياسية

الصفحة الثالثة

«إعلام المتحدة»

الجندي المجهول وراء زيادة الإقبال على الصناديق

«سعدة»: الشركة تتمتع بدرجة كبيرة من الحياد والشفافية.. ووقفت على مسافة واحدة من المرشحين

الشرطة ساهمت في نجاح الاقتراع

فرق طبية متنقلة وثابتة .. والفحص مجاني

«الداخلية»: نفّذنا خطة محكمة لتأمين عملية التصويت

«الصحة»: تقديم 10 آلاف خدمة داخل اللجان وللناخبين

رئيس ائتلاف «نزاهة الدولي»: حملات المرشحين قدمت نموذجا في المنافسة الشريفة

كوفي كانكام: إجراء الانتخابات بسهولة رغم التحديات في المناطق الحدودية يؤكد استقرار الدولة

الصفحة الرابعة

الشباب كلمة السر

أعضاء حملات وناخبون ومتطوعون.. و«حملة السيسي»: الطاقة المحركة نحو التنمية

«سمّينا وعدينا وإيد المولى ساعدتنا»

«محمد وأحمد» في أول سنة انتخابات: صوتنا لمستقبلنا.. واختيار رئيسنا واجب

«صبري»: حرصنا على تمثيل كل أطياف الشعب ومشاركة العنصر الشبابي بأكثر من 50%.. و«صابر»: كانوا العمود الفقري في أعمالنا.. و«عبدالباقي»: حملة «يمامة» ضمت مزيجا من شيوخ «الوفد» وشبابه

أصغر متطوع: دعوات الناخبين بعد المساعدة تساوي «كنوز الدنيا»

عضو «التنسيقية»: جهود «السيسي» خلقت حالة وعي بين الشباب بالمشاركة السياسية

الصفحة الخامسة

المرأة «رأس الحربة» أيقونة أغلب المشاهد.. وحضرت بقوة في اللجان لرسم مستقبل البلاد واختيار رئيس مصر

«مايا»: مشاركة تدعو للفخر.. و«إيزيس»: فازت بالرهان و«فريدة»: نالت قسطا وافيا من التأهيل والتدريب

ذوو الهمم يتقدمون الصفوف

«الوطنية» وفّرت لهم استمارات اقتراع بطريقة «برايل» ومنشورات بلغة الإشارة توضح طريقة التصويت وكراسي متحركة

إيمان كريم: مشاهد الانتخابات أكدت تغيير ثقافة المجتمع.. ورؤية «السيسي» لهم كانت صائبة

رئيس حزب «مصر أكتوبر»: «عظيمات مصر» يعشن عصرهن الذهبي

الصفحة السادسة

زعماء وقادة الدول يهنئون «السيسي» بإعادة انتخابه لفترة جديدة

ملك الأردن: حريصون على تعزيز التعاون المشترك.. و«البرهان»: نتمنى لمصر المزيد من التقدم والازدهار.. و«قيس»: تطوير العلاقات في كل المجالات

«النواب» لـ«السيسي»: أنتم الأجدر لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة واستكمال التنمية

«جبالي»: الانتخابات والمشاركة غير المسبوقة عكست حكمة ووعي الشعب

جمهورية 30 يونيو.. جمهورية الشباب

صراع الإرادات: خواطر من وحي الأزمة!

الصفحة السابعة

البرونزية هدفنا.. «كولر» يجدد تحفيز لاعبي الأهلي.. عقوبة خاصة على «عبدالمنعم».. و«الشناوي» ينتظر الاحتراف

«من أجل التأهل».. الزمالك يحل ضيفا على «ساجرادا».. ويقترب من حل أزمة القيد لضم صفقات جديدة

استعدادات كأس الأمم.. برنامج تأهيلي لـ«حجازي» وانضمام المحترفين 3 يناير

برشلونة في مهب الريح.. مصير «الأبيض» يطارد بطل إسبانيا في مونديال الأندية

الصفحة الثامنة

يتصدر الإيرادات.. «الإنمي الياباني» الأقرب إلى «جولدن جلوب»

«على شاطئ غزة».. ضحكات تخفي دموع الفقد والحرمان

عمرها 103 أعوام.. «الشجرة المتواضعة» بـ4 آلاف دولار

عجين الفلاحة.. «غادة» تصل للشهرة بـ«قرص العجوة»

من «القلعة» لـ«أبوالعباس».. «عم محمد» يعيد كتابة التاريخ بـ«بواقي الخشب»