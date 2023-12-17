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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

اقرأ في عدد الوطن غدا: أبطال «متلازمة داون» بالمدارس.. علم وفن وإبداع

كتب:

شريف سليمان
08:29 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

-أبطال «متلازمة داون».. علم وفن وإبداع.

-اهتمام متزايد من الدولة برعايتهم.. وتفوُّق كبير للحالات.

-المدارس تعدل سلوكهم وتعلمهم أساسيات الحرف.

-وأخصائيون: الدمج يحولهم من «بَرَكة» إلى منتجين.

-«الحسيني» عَبَر المانش وحقق إنجازاً دولياً.. و«كرم» أول غطاس في العالم من مصابي «داون»

-د. ياسر عبدالعزيز يكتب: «الفيلا الإسرائيلية» في «الغابة العربية»!

-لينا مظلوم تكتب: تأكيد الثقة في الرئيس.. آمال وتحديات المستقبل.

-«الأحمر» يستعد لنصف نهائي «العالم للأندية» و«كهربا» يقود الهجوم.

-«الأبيض» يخوض اليوم أول مران في أنجولا قبل مواجهة ساجرادا.

-«السيسي» يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت.

-الفقيد يوارى الثرى في مقبرة «الصليبخات» بعد صلاة الجنازة في «بلال بن رباح».. والأسرة الحاكمة تتلقى العزاء بقصر «بيان».

-«التعليم»: امتحانات أولى وثانية ثانوي بـ«التابلت».

-الرئيس: حريصون على تعزيز العلاقات واستمرار التنسيق والتشاور.

-«سعودى» في دراسته: 73.5% من المواطنين يتابعون قوالب الفيديوجراف بالمواقع الإخبارية.

-اليوم.. «الوطنية للانتخابات» تعلن رئيس مصر لـ6 سنوات قادمة.

-«بنداري»: يومان لتلقي الطعون أمام «الإدارية العليا» بمجلس الدولة.. و10 أيام للفصل فيها.

- طفرة في التعليم الجامعي وتأهيل الخريجين.

-تعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية.. و«عاشور»: مهتمون بتطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النظم العالمية.

الصفحتان الثانية والثالثة:

-اهتمام متزايد من الدولة برعايتهم.. وتفوق كبير للحالات في جميع المجالات.

-أبطال «متلازمة داون» بالمدارس.. علم وفن وإبداع.

-يوميات أبطال التحدي في «يوسف كمال» الفكرية: «رعاية وتأهيل»

-مدير «شرق مدينة نصر»: نوفر الإمكانيات اللازمة لتطوير وتعديل سلوكيات الطلبة وتعليمهم أساسيات الحرف وتذليل جميع المعوقات التي تقف أمامهم.

- مديرة «التربية الخاصة»: مهمتي مراجعة الأمور الإدارية ومتابعة توزيع الوجبات والزي بالمجان.

-أخصائيو صحة نفسية: الدمج يغير نظرة المجتمع للحالات من «بَرَكة» إلى منتجين ناجحين.

-«سلمى»: الفحوصات الطبية المبكرة قبل الزواج وبعد الولادة تقلّل فرص الإصابة.. و«إيمان»: الاستقرار النفسي الضمان الوحيد لنجاح الدمج.

- محمد كرم أول غطاس في العالم من مصابي «داون»: «النجاح اختيار»

- الأب: ابني حقق إنجازات عديدة وشارك في أعمال مسرحية وعروض أزياء وألعاب خلال مشاركته في افتتاح «قناة السويس» الجديدة.. ولديه طموحات يسعى لتحقيقها.

- ورشة خياطة على طراز عصري.. خطوة تأهيلية لتنفيذ مشروعات صغيرة والمشاركة في المعارض.

-«الحسيني».. سباح عَبَر «المانش» وحقق إنجازا دوليا.

-الأب: اهتمام الرئيس بهم سبب أساسي في حصدهم الجوائز.

-«عبير»: «بنعلّمهم أساسيات التفصيل علشان يقدروا ينتجوا بنفسهم ويفيدوا أسرهم».

-تدريب الطالبات على إنتاج «السجاد والكليم» اليدوي بـ«الإبرة والنول» .. وتعليم الطلبة «صناعة الأثاث» وفن التعامل مع الأخشاب والآلات الحديثة.

-«وائل»: «هدفنا تخريج طالب مؤهل ولديه حرفة تساعده على الحياة»

الصفحة الرابعة: 

-الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس.. ويرتكب 3 مجازر في جباليا.

-مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى».. ومفوض «أونروا»: نواجه حملات مكثفة لتشويه دورنا تجاه الفلسطينيين العزل.. والوكالة مستهدَفة في هذه الحرب.

- مسئول أممي: إسرائيل تبحث عن مخرج لائق يستفيد منه «نتنياهو».. ومشروع قرار إماراتي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار.

-الحكومة: صرف 50 مليار جنيه دعما للمصدّرين منذ 2019 وحتى الآن.

-«التعاون الدولي» تُطلق منصة «حَافِز» لدعم القطاع الخاص.

-«معيط»: نقدّم «حافز استثمار» يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح لمشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.

-«المشاط»: شركاء التنمية أتاحوا 10.3 مليار دولار خلال 3 سنوات.

-إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة وإعفاء جمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة «المحمول».

- «الإسكان»: 90 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بـ«أكتوبر الجديدة».

- مبانٍ خدمية تشمل مدارس ومستشفيات وأسواقاً تجارية.

- مصر تنضم رسمياً لمجموعة «بريكس» يناير المقبل وخبراء: مكاسب اقتصادية واستثمارية بالجملة.

-«أنيس»: يخفف الضغط على الدولار.. و«سعد الدين»: يجعل مصر مركزا استراتيجيا للصناعات.

الصفحة الخامسة:

-الدولة حرصت على الارتقاء بمستوى الخريجين.. والاهتمام بالمنظومة جعلها تتقدم دولياً.

-التعليم الجامعي.. بوابة المستقبل.

-بروتوكولات تعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية لتعزيز خبرات الطلاب.

-«عاشور»: مهتمون بتطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُّظم العالمية وتجهيزها بأحدث المعامل.

-تنظيم ندوات توعوية ومسابقات رياضية وفنية وثقافية.. وزيارات ميدانية للمشروعات القومية.

-حجم التقدم بقطاع التعليم العالي في 10 سنوات.

- الجامعات والمراكز البحثية تحقق تقدماً ملحوظاً بالتصنيفات العالمية.. وبرامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل إقليمياً ودوليا.

-«الجلالة»: الدولة دشنت أكثر من 30 جامعة جديدة.. و«الأهرام الكندية»: التوسع في الإنشاءات أسهم في استيعاب 3.5 مليون طالب.. و«المستقبل»: الاهتمام بالتعليم في صدارة أولويات الدولة.

الصفحة السادسة: 

-«الفيلا الإسرائيلية» في «الغابة العربية»!

-قفزة تجديد الثقة في «السيسي» (2)

-تأكيد الثقة فى الرئيس.. آمال وتحديات المستقبل.

-(لا) تختبروا صبرنا.. و(لا) تستفزوننا

-إسرائيل.. قاتلة الصحفيين.

الصفحة السابعة: 

-صافرة بولندية.

-حلم الوصول إلى النهائي.

-الأهلي في مواجهة فلومينينسي بنصف نهائي مونديال الأندية.. «كولر» يستقر على التشكيل.. و«كهربا» يقود الهجوم.

-الأهلي يسعى للوصول إلى نهائي مونديال الأندية.

-أسلحة بطل البرازيل.

-الاستحواذ والأجنحة سر خطورة «كينو» ورفاقه.. وخط الدفاع أمل «الأحمر».

-قائمة محظورات.. مواصلة كتابة التاريخ.

-منتخب الاسكواش يحقق أرقاماً قياسية بعد التتويج ببطولة العالم.

-الزمالك يخوض اليوم أول مران في أنجولا قبل مواجهة ساجرادا.. ومكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين.

الصفحة الثامنة: 

-ذكرى حلوة.. ابنة محمد نور بطلة أغنيته الجديدة.

-«الكنتالوب».. لؤلؤ أصفر على أرض الأقصر.

-شموع وديكورات خشب.. ورشة «ياسر» لهدايا الكريسماس: كله مصري.

-علّي صوتك بالغُنا.. فرقة تسعد أطفال غزة وسط الركام.

-راحت عليك يا «فايبر» عودة اللحاف القطن تنعش مهنة «الفار».

 

 

 

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