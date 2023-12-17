اقرأ في عدد الوطن غدا: أبطال «متلازمة داون» بالمدارس.. علم وفن وإبداع

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

-أبطال «متلازمة داون».. علم وفن وإبداع.

-اهتمام متزايد من الدولة برعايتهم.. وتفوُّق كبير للحالات.

-المدارس تعدل سلوكهم وتعلمهم أساسيات الحرف.

-وأخصائيون: الدمج يحولهم من «بَرَكة» إلى منتجين.

-«الحسيني» عَبَر المانش وحقق إنجازاً دولياً.. و«كرم» أول غطاس في العالم من مصابي «داون»

-د. ياسر عبدالعزيز يكتب: «الفيلا الإسرائيلية» في «الغابة العربية»!

-لينا مظلوم تكتب: تأكيد الثقة في الرئيس.. آمال وتحديات المستقبل.

-«الأحمر» يستعد لنصف نهائي «العالم للأندية» و«كهربا» يقود الهجوم.

-«الأبيض» يخوض اليوم أول مران في أنجولا قبل مواجهة ساجرادا.

-«السيسي» يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت.

-الفقيد يوارى الثرى في مقبرة «الصليبخات» بعد صلاة الجنازة في «بلال بن رباح».. والأسرة الحاكمة تتلقى العزاء بقصر «بيان».

-«التعليم»: امتحانات أولى وثانية ثانوي بـ«التابلت».

-الرئيس: حريصون على تعزيز العلاقات واستمرار التنسيق والتشاور.

-«سعودى» في دراسته: 73.5% من المواطنين يتابعون قوالب الفيديوجراف بالمواقع الإخبارية.

-اليوم.. «الوطنية للانتخابات» تعلن رئيس مصر لـ6 سنوات قادمة.

-«بنداري»: يومان لتلقي الطعون أمام «الإدارية العليا» بمجلس الدولة.. و10 أيام للفصل فيها.

- طفرة في التعليم الجامعي وتأهيل الخريجين.

-تعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية.. و«عاشور»: مهتمون بتطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النظم العالمية.

الصفحتان الثانية والثالثة:

-اهتمام متزايد من الدولة برعايتهم.. وتفوق كبير للحالات في جميع المجالات.

-أبطال «متلازمة داون» بالمدارس.. علم وفن وإبداع.

-يوميات أبطال التحدي في «يوسف كمال» الفكرية: «رعاية وتأهيل»

-مدير «شرق مدينة نصر»: نوفر الإمكانيات اللازمة لتطوير وتعديل سلوكيات الطلبة وتعليمهم أساسيات الحرف وتذليل جميع المعوقات التي تقف أمامهم.

- مديرة «التربية الخاصة»: مهمتي مراجعة الأمور الإدارية ومتابعة توزيع الوجبات والزي بالمجان.

-أخصائيو صحة نفسية: الدمج يغير نظرة المجتمع للحالات من «بَرَكة» إلى منتجين ناجحين.

-«سلمى»: الفحوصات الطبية المبكرة قبل الزواج وبعد الولادة تقلّل فرص الإصابة.. و«إيمان»: الاستقرار النفسي الضمان الوحيد لنجاح الدمج.

- محمد كرم أول غطاس في العالم من مصابي «داون»: «النجاح اختيار»

- الأب: ابني حقق إنجازات عديدة وشارك في أعمال مسرحية وعروض أزياء وألعاب خلال مشاركته في افتتاح «قناة السويس» الجديدة.. ولديه طموحات يسعى لتحقيقها.

- ورشة خياطة على طراز عصري.. خطوة تأهيلية لتنفيذ مشروعات صغيرة والمشاركة في المعارض.

-«الحسيني».. سباح عَبَر «المانش» وحقق إنجازا دوليا.

-الأب: اهتمام الرئيس بهم سبب أساسي في حصدهم الجوائز.

-«عبير»: «بنعلّمهم أساسيات التفصيل علشان يقدروا ينتجوا بنفسهم ويفيدوا أسرهم».

-تدريب الطالبات على إنتاج «السجاد والكليم» اليدوي بـ«الإبرة والنول» .. وتعليم الطلبة «صناعة الأثاث» وفن التعامل مع الأخشاب والآلات الحديثة.

-«وائل»: «هدفنا تخريج طالب مؤهل ولديه حرفة تساعده على الحياة»

الصفحة الرابعة:

-الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس.. ويرتكب 3 مجازر في جباليا.

-مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى».. ومفوض «أونروا»: نواجه حملات مكثفة لتشويه دورنا تجاه الفلسطينيين العزل.. والوكالة مستهدَفة في هذه الحرب.

- مسئول أممي: إسرائيل تبحث عن مخرج لائق يستفيد منه «نتنياهو».. ومشروع قرار إماراتي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار.

-الحكومة: صرف 50 مليار جنيه دعما للمصدّرين منذ 2019 وحتى الآن.

-«التعاون الدولي» تُطلق منصة «حَافِز» لدعم القطاع الخاص.

-«معيط»: نقدّم «حافز استثمار» يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح لمشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.

-«المشاط»: شركاء التنمية أتاحوا 10.3 مليار دولار خلال 3 سنوات.

-إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة وإعفاء جمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة «المحمول».

- «الإسكان»: 90 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بـ«أكتوبر الجديدة».

- مبانٍ خدمية تشمل مدارس ومستشفيات وأسواقاً تجارية.

- مصر تنضم رسمياً لمجموعة «بريكس» يناير المقبل وخبراء: مكاسب اقتصادية واستثمارية بالجملة.

-«أنيس»: يخفف الضغط على الدولار.. و«سعد الدين»: يجعل مصر مركزا استراتيجيا للصناعات.

الصفحة الخامسة:

-الدولة حرصت على الارتقاء بمستوى الخريجين.. والاهتمام بالمنظومة جعلها تتقدم دولياً.

-التعليم الجامعي.. بوابة المستقبل.

-بروتوكولات تعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية لتعزيز خبرات الطلاب.

-«عاشور»: مهتمون بتطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُّظم العالمية وتجهيزها بأحدث المعامل.

-تنظيم ندوات توعوية ومسابقات رياضية وفنية وثقافية.. وزيارات ميدانية للمشروعات القومية.

-حجم التقدم بقطاع التعليم العالي في 10 سنوات.

- الجامعات والمراكز البحثية تحقق تقدماً ملحوظاً بالتصنيفات العالمية.. وبرامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل إقليمياً ودوليا.

-«الجلالة»: الدولة دشنت أكثر من 30 جامعة جديدة.. و«الأهرام الكندية»: التوسع في الإنشاءات أسهم في استيعاب 3.5 مليون طالب.. و«المستقبل»: الاهتمام بالتعليم في صدارة أولويات الدولة.

الصفحة السادسة:

-«الفيلا الإسرائيلية» في «الغابة العربية»!

-قفزة تجديد الثقة في «السيسي» (2)

-تأكيد الثقة فى الرئيس.. آمال وتحديات المستقبل.

-(لا) تختبروا صبرنا.. و(لا) تستفزوننا

-إسرائيل.. قاتلة الصحفيين.

الصفحة السابعة:

-صافرة بولندية.

-حلم الوصول إلى النهائي.

-الأهلي في مواجهة فلومينينسي بنصف نهائي مونديال الأندية.. «كولر» يستقر على التشكيل.. و«كهربا» يقود الهجوم.

-الأهلي يسعى للوصول إلى نهائي مونديال الأندية.

-أسلحة بطل البرازيل.

-الاستحواذ والأجنحة سر خطورة «كينو» ورفاقه.. وخط الدفاع أمل «الأحمر».

-قائمة محظورات.. مواصلة كتابة التاريخ.

-منتخب الاسكواش يحقق أرقاماً قياسية بعد التتويج ببطولة العالم.

-الزمالك يخوض اليوم أول مران في أنجولا قبل مواجهة ساجرادا.. ومكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين.

الصفحة الثامنة:

-ذكرى حلوة.. ابنة محمد نور بطلة أغنيته الجديدة.

-«الكنتالوب».. لؤلؤ أصفر على أرض الأقصر.

-شموع وديكورات خشب.. ورشة «ياسر» لهدايا الكريسماس: كله مصري.

-علّي صوتك بالغُنا.. فرقة تسعد أطفال غزة وسط الركام.

-راحت عليك يا «فايبر» عودة اللحاف القطن تنعش مهنة «الفار».