اقرأ في عدد الوطن غدا: أبطال «متلازمة داون» بالمدارس.. علم وفن وإبداع
كتب:
شريف سليمان
08:29 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى:
-أبطال «متلازمة داون».. علم وفن وإبداع.
-اهتمام متزايد من الدولة برعايتهم.. وتفوُّق كبير للحالات.
-المدارس تعدل سلوكهم وتعلمهم أساسيات الحرف.
-وأخصائيون: الدمج يحولهم من «بَرَكة» إلى منتجين.
-«الحسيني» عَبَر المانش وحقق إنجازاً دولياً.. و«كرم» أول غطاس في العالم من مصابي «داون»
-د. ياسر عبدالعزيز يكتب: «الفيلا الإسرائيلية» في «الغابة العربية»!
-لينا مظلوم تكتب: تأكيد الثقة في الرئيس.. آمال وتحديات المستقبل.
-«الأحمر» يستعد لنصف نهائي «العالم للأندية» و«كهربا» يقود الهجوم.
-«الأبيض» يخوض اليوم أول مران في أنجولا قبل مواجهة ساجرادا.
-«السيسي» يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت.
-الفقيد يوارى الثرى في مقبرة «الصليبخات» بعد صلاة الجنازة في «بلال بن رباح».. والأسرة الحاكمة تتلقى العزاء بقصر «بيان».
-«التعليم»: امتحانات أولى وثانية ثانوي بـ«التابلت».
-الرئيس: حريصون على تعزيز العلاقات واستمرار التنسيق والتشاور.
-«سعودى» في دراسته: 73.5% من المواطنين يتابعون قوالب الفيديوجراف بالمواقع الإخبارية.
-اليوم.. «الوطنية للانتخابات» تعلن رئيس مصر لـ6 سنوات قادمة.
-«بنداري»: يومان لتلقي الطعون أمام «الإدارية العليا» بمجلس الدولة.. و10 أيام للفصل فيها.
- طفرة في التعليم الجامعي وتأهيل الخريجين.
-تعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية.. و«عاشور»: مهتمون بتطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النظم العالمية.
الصفحتان الثانية والثالثة:
-اهتمام متزايد من الدولة برعايتهم.. وتفوق كبير للحالات في جميع المجالات.
-أبطال «متلازمة داون» بالمدارس.. علم وفن وإبداع.
-يوميات أبطال التحدي في «يوسف كمال» الفكرية: «رعاية وتأهيل»
-مدير «شرق مدينة نصر»: نوفر الإمكانيات اللازمة لتطوير وتعديل سلوكيات الطلبة وتعليمهم أساسيات الحرف وتذليل جميع المعوقات التي تقف أمامهم.
- مديرة «التربية الخاصة»: مهمتي مراجعة الأمور الإدارية ومتابعة توزيع الوجبات والزي بالمجان.
-أخصائيو صحة نفسية: الدمج يغير نظرة المجتمع للحالات من «بَرَكة» إلى منتجين ناجحين.
-«سلمى»: الفحوصات الطبية المبكرة قبل الزواج وبعد الولادة تقلّل فرص الإصابة.. و«إيمان»: الاستقرار النفسي الضمان الوحيد لنجاح الدمج.
- محمد كرم أول غطاس في العالم من مصابي «داون»: «النجاح اختيار»
- الأب: ابني حقق إنجازات عديدة وشارك في أعمال مسرحية وعروض أزياء وألعاب خلال مشاركته في افتتاح «قناة السويس» الجديدة.. ولديه طموحات يسعى لتحقيقها.
- ورشة خياطة على طراز عصري.. خطوة تأهيلية لتنفيذ مشروعات صغيرة والمشاركة في المعارض.
-«الحسيني».. سباح عَبَر «المانش» وحقق إنجازا دوليا.
-الأب: اهتمام الرئيس بهم سبب أساسي في حصدهم الجوائز.
-«عبير»: «بنعلّمهم أساسيات التفصيل علشان يقدروا ينتجوا بنفسهم ويفيدوا أسرهم».
-تدريب الطالبات على إنتاج «السجاد والكليم» اليدوي بـ«الإبرة والنول» .. وتعليم الطلبة «صناعة الأثاث» وفن التعامل مع الأخشاب والآلات الحديثة.
-«وائل»: «هدفنا تخريج طالب مؤهل ولديه حرفة تساعده على الحياة»
الصفحة الرابعة:
-الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس.. ويرتكب 3 مجازر في جباليا.
-مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى».. ومفوض «أونروا»: نواجه حملات مكثفة لتشويه دورنا تجاه الفلسطينيين العزل.. والوكالة مستهدَفة في هذه الحرب.
- مسئول أممي: إسرائيل تبحث عن مخرج لائق يستفيد منه «نتنياهو».. ومشروع قرار إماراتي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار.
-الحكومة: صرف 50 مليار جنيه دعما للمصدّرين منذ 2019 وحتى الآن.
-«التعاون الدولي» تُطلق منصة «حَافِز» لدعم القطاع الخاص.
-«معيط»: نقدّم «حافز استثمار» يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح لمشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.
-«المشاط»: شركاء التنمية أتاحوا 10.3 مليار دولار خلال 3 سنوات.
-إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة وإعفاء جمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة «المحمول».
- «الإسكان»: 90 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بـ«أكتوبر الجديدة».
- مبانٍ خدمية تشمل مدارس ومستشفيات وأسواقاً تجارية.
- مصر تنضم رسمياً لمجموعة «بريكس» يناير المقبل وخبراء: مكاسب اقتصادية واستثمارية بالجملة.
-«أنيس»: يخفف الضغط على الدولار.. و«سعد الدين»: يجعل مصر مركزا استراتيجيا للصناعات.
الصفحة الخامسة:
-الدولة حرصت على الارتقاء بمستوى الخريجين.. والاهتمام بالمنظومة جعلها تتقدم دولياً.
-التعليم الجامعي.. بوابة المستقبل.
-بروتوكولات تعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية لتعزيز خبرات الطلاب.
-«عاشور»: مهتمون بتطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُّظم العالمية وتجهيزها بأحدث المعامل.
-تنظيم ندوات توعوية ومسابقات رياضية وفنية وثقافية.. وزيارات ميدانية للمشروعات القومية.
-حجم التقدم بقطاع التعليم العالي في 10 سنوات.
- الجامعات والمراكز البحثية تحقق تقدماً ملحوظاً بالتصنيفات العالمية.. وبرامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل إقليمياً ودوليا.
-«الجلالة»: الدولة دشنت أكثر من 30 جامعة جديدة.. و«الأهرام الكندية»: التوسع في الإنشاءات أسهم في استيعاب 3.5 مليون طالب.. و«المستقبل»: الاهتمام بالتعليم في صدارة أولويات الدولة.
الصفحة السادسة:
-«الفيلا الإسرائيلية» في «الغابة العربية»!
-قفزة تجديد الثقة في «السيسي» (2)
-تأكيد الثقة فى الرئيس.. آمال وتحديات المستقبل.
-(لا) تختبروا صبرنا.. و(لا) تستفزوننا
-إسرائيل.. قاتلة الصحفيين.
الصفحة السابعة:
-صافرة بولندية.
-حلم الوصول إلى النهائي.
-الأهلي في مواجهة فلومينينسي بنصف نهائي مونديال الأندية.. «كولر» يستقر على التشكيل.. و«كهربا» يقود الهجوم.
-الأهلي يسعى للوصول إلى نهائي مونديال الأندية.
-أسلحة بطل البرازيل.
-الاستحواذ والأجنحة سر خطورة «كينو» ورفاقه.. وخط الدفاع أمل «الأحمر».
-قائمة محظورات.. مواصلة كتابة التاريخ.
-منتخب الاسكواش يحقق أرقاماً قياسية بعد التتويج ببطولة العالم.
-الزمالك يخوض اليوم أول مران في أنجولا قبل مواجهة ساجرادا.. ومكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين.
الصفحة الثامنة:
-ذكرى حلوة.. ابنة محمد نور بطلة أغنيته الجديدة.
-«الكنتالوب».. لؤلؤ أصفر على أرض الأقصر.
-شموع وديكورات خشب.. ورشة «ياسر» لهدايا الكريسماس: كله مصري.
-علّي صوتك بالغُنا.. فرقة تسعد أطفال غزة وسط الركام.
-راحت عليك يا «فايبر» عودة اللحاف القطن تنعش مهنة «الفار».