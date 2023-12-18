اقرأ في عدد الوطن غدا.. السيسي حبيب المصريين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي.. حبيب المصريـيـن»

- «الوطنية للانتخابات» أعلنت فوزه بفترة رئاسية جديدة في أكبر جمعية عمومية للشعب

- الرئيس للمواطنين: أجدد العهد معكم بأن نبذل كل جهد لبناء «الجمهورية الجديدة»

- نسير بخطوات ثابتة نحو التنمية ونضع المواطن على رأس أولوياتنا لتوفيـر الحياة الكريمة

- نمتلك قدرات عسكرية وسياسية واقتصادية للحفاظ على أمننا القومي

- أصوات الفائز تتجاوز الـ39.7 مليون.. و66.8% نسبة المشاركة في الاستحقاق الدستوري

- المرشحون وحملاتهـم: نحترم إرادة الناخبين والفائز هو الوطن

- حازم عمر يحصد 4.5% من الأصوات الصحيحة.. و«زهران» 4%.. و«يمامة» 1.9%

- وزير الخارجية الأسبق: الاستقرار وقوة الردع يحافظان على أمننا القومي

- مصر تحتفل: مسيرات وأعلام وزغاريد.. وفرحة في كل مكان

- مؤسسات الدولة والأحزاب تهنئ «السيسي» بفوزه

- «المتحدة»: نؤيد مسيرته الموفَّقة والإنجازات المتواصلة.. و«التنسيقية»: الشعب يدعم الدولة الوطنية

الصفحة الثانية

- «السيسي» رئيسا لمصر في أكبر جمعية عمومية للشعب

- الهيئة الوطنية للانتخابات: أصوات المرشح الفائز تتجاوز الـ39.7 مليون.. و66.8% نسبة المشاركة في الاستحقاق الدستوري

- حازم عمر يحصد 4.5% من الأصوات الصحيحة.. و«زهران» 4% و«يمامة» 1.9%.. و«بنداري»: الشعب بطل الملحمة التاريخية

- المرشحون وحملاتهم: نحترم إرادة الناخبين.. والفائز هو الوطن.. والحكومة والبرلمان والأزهر والكنيسة: صورة مضيئة للديمقراطية

- «عمر» يهنئ الرئيس: وفقه الله لما فيه مصلحة البلاد.. و«يمامة»: نقبل بالنتيجة.. والإقبال المكثف على الصناديق نقطة إيجابية

- «المتحدة»: نؤيد المسيرة الموفّقة والإنجازات المتواصلة والنجاحات المتلاحقة على طريق «الجمهورية الجديدة»

- الأحزاب تهنئ «السيسي» بفوزه بـ«الرئاسة».. و«التنسيقية»: الشعب يدعم الدولة الوطنية

- «مستقبل وطن»: المصريون أصروا على استكمال المسيرة.. و«إرادة جيل»: نهنئ الرئيس بالولاية الرئاسية الجديدة والتفاف الشعب حوله.. و«الوفد»: نجدد الثقة في الرئيس لاستكمال البناء.. و«التجمع»: الانتخابات مشهد تاريخي أثبت صمود الشعب

الصفحة الثالثة

- المصريون قالوا كلمتهم.. نعم للأمن والاستقرار والبناء

- «السيسي.. حبيب المصريين»

- «السيسي» للمصريين: أجدد العهد معكم بأن نبذل كل جهد لبناء الجمهورية الجديدة

- الرئيس بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية: نسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية ونعتمد على العلم والتكنولوجيا.. ونحافظ على هويتنا وثقافتنا ونضع المواطن على رأس أولوياتنا.. ونسعى لتوفيـر الحياة الكريمة للمصريين.. ونمتلك قدرات عسكرية وسياسية واقتصادية للحفاظ على أمننا القومي

- زعيم استثنائي

الصفحة الرابعة

- تفويض جديد لاستكمال المسيرة

39.7 مليون لـ«السيسي»:«كمِّل وإحنا معاك»

- «القصبي»: المصريون على قدر المسؤولية.. و«فرحات»: استكمال بناء الدولة

- «الجمهورية الجديدة».. عهد جديد بقيادة زعيم

- «العرابي»: مصر دولة رشيدة تتمتع بقدر كبير من الواقعية في التعامل مع جميع الأمور

- وزير الخارجية الأسبق: استقرار الدولة ووجود قوة للردع يحميان الأمن القومي

- «السيسي»: الجمهورية الجديدة تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها

- طبيعة العلاقات الدولية الفترة المقبلة

- الطفل المصري والجمهورية الجديدة

- انتهت الانتخابات.. ودقت ساعة العمل!

الصفحة الخامسة

- اصطفاف شعبي لـ«إنقاذ الدولة»

- المصريون احتشدوا خلف «القائد» لـ«مواجهة الإرهاب»

- «المقرحي»: الاستقرار يمهد الطريق لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية

- «عودة الوعي».. تجديد للخطاب الديني وتطبيق للمواطنة وتطوير للمحتوى الثقافي

- اللواء أحمد العوضى: «السيسي» أعاد الدولة لأبنائها بعد محاولات «الإرهابية» تغيير الهوية

- اللواء أحمد العوضي: «السيسي» أعاد الدولة لأبنائها بعد محاولات «الإرهابية» تغيير الهوية

- الشباب كلمة السر

- الثقة في القيادة خارطة طريق لعبور التحديات

- إدارة حكيمة لسياسة مصر الخارجية

الصفحة السادسة

- دعم الحياة السياسية

- إطلاق الحوار الوطني وعودة الروح للأحزاب بعد عصور التهميش

- «التنسيقية» نموذج لتأهيل الكوادر الشابة على اختلاف أيديولوجياتهم ودمجهم بالمجالس التشريعية

- المرأة والشباب وذوو الهمم.. مكاسب بالجملة لـ«حواء» وقادة المستقبل

-«ممدوح»: الدولة عملت على حمايتهم تشريعيا وتوعويا وخدميا.. و«يمنى»: عهد «السيسي» بمثابة «عصر ذهبي» لتمكينهم

- د. مايا مرسي: حصول المرأة على 25% من الحقائب الوزارية نابع من إرادة مؤمنة بدورها.. ونحن المستفيد الأكبر من تجديد الخطاب الديني

- رئيس «القومي للمرأة»: «السيسي» انتصر لكرامة السيدات.. وشهدنا ثورة تشريعية لحماية حقوقها

- «الإخوان» نالوا من كرامة المرأة

- تحقيق العدالة الاجتماعية.. «قرار أم اختيار»؟

- تَقَدم يا سيادة «الرئيس السيسي» للأمام

الصفحة السابعة

-«التنمية في كل شبر»

- 9.4 تريليون جنيه حجم الإنفاق على المشروعات الكبرى

- «الإنسان أولاً».. 800 مليار جنيه لتحسين حياة المصريين.. و«التحالف» شريك في التنمية

- د. فخري الفقي: تحسين المناخ الاستثماري بإصلاحات شاملة في كل القطاعات

- رئيس «الخطة والموازنة»: الدولة حققت استقرارا اقتصاديا بدعم الصناعة الوطنية والاستثمار

- مدير «حياة كريمة»: هدفنا الاستثمار في البشر وتنمية وتطوير الريف بمختلف المحافظات

- تحديات كبرى

الصفحة الثامنة

- ماذا نريد من الرئيس السيسي في ولايته الثالثة؟

- مصر تحتفل

- مسيرات وأعلام وزغاريد.. وفرحة في كل مكان