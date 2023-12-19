«خناقة حامية» بين رئيس أركان جيش الاحتلال وبن غفير.. ماذا حدث؟

اشتعل خلاف حاد بين المتطرف اليميني إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث طالب بن غفير بتغيير قرار إعادة الجنود الذين غنوا داخل أحد مساجد مدينة جنين، وبين هارتسي، ووصل الأمر إلى الصراخ في بعضهم البعض، وفق تقرير صحيفة معاريف العبرية.

خلاف حاد بين وزير الأمن القومي ورئيس الأركان بسبب مسجد جنين

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فقد وقعت مواجهة حادة الليلة الماضية خلال اجتماع مجلس الوزراء بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، بسبب مطالبة الأخير بإلغاء عقوبة الجنود الذين غنوا في مسجد جنين، ورد عاليفي على أن القرار تم اتخذاه بناءً على قيم الجيش الإسرائيلي.

بدأت الأزمة عندما تحدث بن غفير قائلا: «أريد أن أسمع أن الجنود الذين غنوا في مسجد جنين، قد عادوا للخدمة، وأعلم أن المسألة عسكرية داخلية، لكن منذ لحظة نشره بوسائل الإعلام أصبح مسألة عامة، وقرار إنهاء خدمتهم يؤذي معنويات الجنود»

وقالت الوزيرة ميري ريجيف خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه تم إبلاغها أنهم سيعودون للخدمة إلا أن الأخبار قالت عكس ذلك.

وأضاف بن غفير: «واحسرتاه إذا لم يعودوا للخدمة».

ورد هاليفي: «نحن من يقرر بشأن هؤلاء الجنود.. هؤلاء هم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ونحن نتخذ القرارات بشأنهم، وهذا ليس من شأن مجلس الوزراء، ولا تهددني».

لكن بن غفير قال إنه كان يمكن اعتباره مسألة عسكرية إذا لم يكن الأمر قد وصل إلى وسائل الإعلام، لكن بما أنه انتشر فإن البت في أمر هؤلاء الجنود أصبح يخص مجلس الوزراء، لأنها أصبحت مسألة سياسية، أنكم تثبطون عزيمة الجنود، لقد حولتم الذبابة إلى فيل في قصة المسجد».

لكن هاليفي رد، وقال سنفعل ما نريد مع الجنود الإسرائيليين.

«واقفين لبعض على الكلمة» خلاف جانبي مع الوزيرة يفعات

واصطدم بن غفير مع الوزيرة يفعات شاشا بيتون، عضو الكنيست، التي طالبته بالتوقف عن الانتقاد، وكان رده «سيدتي.. أنا عضو حكومة ومسموح لي بالنقد هذا واجبي» فردت يفعات «لا تناديني بالسيدة».

كان حوارا محترما

وبعد انتهاء الاجتماع، وصف بن غفير إلى حديثه مع رئيس الإركان بأنه كان «حوار محترم» لكنه مؤثر، مؤكدًا على مطالبته بإعادة الجنود الذين غنوا في مسجد جنين على الفور، وعدم المساس بالروح المعنوية للجيش.