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قصف مسجد الأنصار بمخيم جنين واعتقالات من قبل الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
11:49 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
قصف مسجد الأنصار مخيم جنين

قصف مسجد الأنصار مخيم جنين

اعتقالات وقصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب جنين، ليقصف الطيران الحربي مسجد الأنصار بمخيم جنين، أمس، ويعتقل قوات الاحتلال شبانا من بلدة كفر راعي، اليوم.

مسجد الأنصار مخيم جنين

في الأمس، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصفه مسجد الأنصار بمخيم جنين في الضفة الغربية، وأسفر عن استشهاد شخصين، وزعم الجيش أنه قصف طريقًا للإرهابيين أسفل المسجد.

اعتقال 6 شبان من بلدة كفر راعي جنوب جنين

وذكر مسعفون فلسطينيون أن الطيران الإسرائيلي قصف مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، واليوم اعتقلت قوات الاحتلال 6 شباب من بلدة كفر راعي جنوب جنين، وهم: الأسير المحرر يوسف زياد نزال، وصلاح ناجح كميل، وكرم شاهر يحيي، ومحمود مهند يعاقبة، والشقيقين هشام وعصام نبيل ذياب، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها، حسبما ذكرت وكالة «وفا».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت بلال شقيق المعتقل ذياب بلاغا لتسليم نفسه في معسكر سالم العسكري.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزل الأسير المحرر يوسف زياد نزال، وسط اندلاع مواجهات.

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