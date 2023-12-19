الاضطرابات النفسية تحاصر بيوت قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي

يعاني المستوطنون الإسرائيليون بسبب الحرب المستمرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وتعرض الآلاف منهم للإصابة بالقلق والاكتئاب، وفي إحصائية، نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، توضح التدهور الكبير في أحوال المستوطنين الأهالي المتواجد فرد منهم في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن ثلث الآباء الذين لديهم أبناء يبلغون عن أعراض ما بعد الصدمة، حيث قالت إحدى الأمهات: «لا تفارق طفلتي سريري وتنام بجانبي، وكنت أنام بسكين تحت الوسادة وأغلق غرفة النوم كل ليلة، أفكر دائمًا في الحرب»، وقالت أخرى: «أخشى ألا أتمكن من الاستمتاع باللحظات الجميلة والصغيرة بعد الآن».

%41 من الأزواج يعانون اضطراب ما بعد الصدمة

وبحسب دراسة نشرتها جامعة يافا العبرية تتعلق بمعاناة المستوطنين الإسرائيليين مع الاضطرابات النفسية، فهناك 41% من الأزواج، الذين يتواجد أحدهم في الاحتياط يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة.

%40 يعانون مستويات شديدة من الاكتئاب

كما أن هناك 40% من الأزواج الذين يتواجد أحدهم في الاحتياط يعانون مستويات شديدة من الاكتئاب، و38% من بين الأزواج أحدهم متواجد في قوات الاحتياط، ويعاني 66% الأزواج مستوى متوسط أو مرتفع من الاكتئاب، و64% من بين الأزواج يعانون من مستولا متوسط أو مرتفع من التوتر.