أبطال «المشهد الانتخابي».. (ملف خاص)

فى كل استحقاق دستورى ينجزه المصريون، تزداد الصورة المشرّفة التى يقدمونها للأجيال القادمة وللعالم إشراقاً، وهو ما اتضح جلياً فى الانتخابات الرئاسية 2024 التى جاءت فى ظل تحديات كبرى تمر بها مصر ليثبت المصريون مجدداً أنهم على وعى بما تواجهه مصر دولة وشعباً، فكان الاستحقاق الدستورى الذى تكلل بالنجاح محل إشادة فى الداخل والخارج، من حيث نسبة المشاركة، مروراً بالتنظيم وانتهاءً بالمشهد المشرِّف الذى أعلن عنه أمس، بلقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمرشحين السابقين لانتخابات الرئاسة الأخيرة، فى مشهد حضارى يعكس قيمة الاحترام المتبادل والمشاركة الراقية.

ومن أجل خروج مشهد الانتخابات الرئاسية بهذا الوجه المشرف، كان هناك أبطال صاغوا مشهدها وأشرفوا على إجراءاتها من الألف إلى الياء، وعلى رأس هؤلاء الهيئة الوطنية للانتخابات التى اتسم أداؤها بنزاهة كبيرة وكفاءة واحترافية، كذلك الإعلام بحياده فى التعامل مع المشهد الانتخابى والسياسى، وفى القلب منه إعلام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحصن الأهم فى حشد الناخبين للمشاركة الإيجابية.

وخلال مجريات التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وربما قبلها بأيام، لم تدخر وزارة الداخلية جهداً فى التنظيم وفرض الأمن فى ربوع مصر، ونجحت فى المساهمة بشكل فعال فى نجاح المشهد الانتخابى وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة، على مدار 3 أيام متتالية، بخطة وضعتها وزارة الصحة والسكان لتأمين الانتخابات، وأدت الفرق الطبية دوراً حيوياً لتأمين الانتخابات من الناحية الطبية.

وشهدت الانتخابات الرئاسية حضوراً متميزاً من الشباب والمرأة وذوى الهمم، سواء بالمشاركة فى الحملات الرئاسية للمرشحين، أو بالتطوع لتنظيم المشهد الانتخابى وحث المواطنين على المشاركة.. ولم تخلُ قائمة أبطال الشرف فى العملية الانتخابية أيضاً من أعضاء الأحزاب السياسية، تحت شعار «تحيا مصر» الذى عمل الجميع تحت رايته بتجرُّد وإخلاص.