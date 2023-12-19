عقيلة صالح: الانتخابات الرئاسية الليبية يجب أن تكون بها حكومة محايدة

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنَّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة يجب أن تكون بها حكومة محايدة، متابعًا «وعدنا أن الأمور ستسير بطريقة جيدة»، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يكمن في «الحل ليبي ليبي» بجانب العوامل اللاإقليمية والدولية.

مجلس النواب

وأضاف «صالح»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه يوجد هيئة دستورية بكل العالم واتفاقيات ومعاهدات وتجرى السلطة التشريعية حتى وإن وقعها الرئيس المنتخب، لافتًا إلى أنَّ الاتفاقية التي تمت توقيعها لم يصوّت عليها مجلس النواب، مناشدًا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بإسراع الإجراءات والحسم بقراره.

المشهد في غزة

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «المشهد في غزة يجب أن تكون كلماتنا به واحدة ومواقفنا واحدة مهما اختلفت الآراء»، لافتًا إلى أنَّ أمريكا سمحت بعدم وقف إطلاق النار لأنّها دولة تساند حقوق الإنسان والحريات والدفاع عن النفس وأصبحت تسير بعكس التيار المتعارف عليه.