«إعلام المتحدة».. الجندي المجهول وراء زيادة الإقبال على صناديق انتخابات الرئاسة 2024

قدمت وسائل الإعلام المحلية على مدار العملية الانتخابية، تغطية إعلامية متميزة حازت إعجاب الجميع فى الداخل والخارج، خاصة وسائل إعلام الشركة المتحدة التى وقفت على مسافة واحدة من كافة المرشحين واستطاعت أن تحث المواطنين على المشاركة والإقبال على صناديق الاقتراع.

وقال د. طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنّ وسائل الإعلام المحلية بذلت جهوداً كبيرة منذ بداية العملية الانتخابية لنقل الصورة من أرض الواقع بحيادية كبيرة، ووقفت على مسافة واحدة من المرشحين الأربعة الذين خاضوا السباق الانتخابى، مضيفاً: «الإعلام منذ بداية السباق الانتخابى وهو يقدم تغطية مميزة دون انحياز لأى مرشح».

وأضاف لـ«الوطن»: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت الجندى المجهول فى الإقبال الكثيف على التصويت، فعملت على نقل الصورة بحيادية وشفافية دون انحياز وظهر هذا جلياً فى قرار الـ100 دقيقة التى خصصتها الشركة للمرشحين الأربعة، وذلك لإتاحة الفرصة للمرشحين لعرض برامجهم وأفكارهم بغض النظر عن النتيجة، الأمر الذى حاز إعجاب المرشحين وحملاتهم.

وأكد صدق المتحدة فيما أعلنته أنها ستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين وهذا ما حدث بالفعل، مضيفاً أن التغطية الإعلامية التى قدمتها الشركة المتحدة من خلال قنواتها المختلفة تعد الأفضل والأشمل لأنها نجحت فى تغطية العملية الانتخابية من كافة الجوانب.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن قنوات الشركة المتحدة أتاحت الفرصة للمرشح الذى لم يكن له أدوات لعملية الدعاية الانتخابية، ووسائل الإعلام فى المتحدة أتيحت لكل مرشح يعبر عن رأيه، وعن وجهة نظره وآماله وطموحاته للفترة المقبلة، موضحاً أن كل ما قدمته الشركة المتحدة من دعم للمرشحين الأربعة، أكد أن الإعلام المصرى يسير فى طريق منتظم يتسم بالحيادية: «من خلال مراقبتى القريبة لوسائل الإعلام للشركة المتحدة المرئية والمسموعة، تسير الشركة بخطة واضحة وتدرج إخبارى وتنوع ملحوظ، فوجدنا أن الوسائل الإعلامية للمتحدة تغطى مناحى الحياة المصرية والعربية، وتزود المشاهد العربى والمصرى بكل ما يحتاجه من برامج دينية واقتصادية وسياسية ونشرات الأخبار من خلال فريق عمل مهنى محترف وبإدارة واعية تعلم ما يحتاجه المشاهد والمتلقى المصرى فى الفترة الراهنة».

من جانبه أشاد أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بتغطية الإعلام المصرى للانتخابات الرئاسية، وخاصة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكداً أن الشعب المصرى ضرب مثالاً رائعاً بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، مشيداً بروحهم الوطنية والحفاظ على حقهم الدستورى الأمر الذى يؤكد وعى الشعب بحجم التحديات التى تحيط بالوطن محلياً ودولياً، وكذلك حفاظه على مقدرات الدولة والاصطفاف معاً لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ووجّه الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، الشكر لإعلام الشركة المتحدة على التغطية المباشرة والحصرية بالصوت والصورة من مختلف اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، وهو ما أسهم فى رفع الوعى لدى المواطن، واصفاً التغطية بأنها الأفضل والأكثر التزاماً بالقواعد والمعايير المنظمة للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، موضحاً أن هذه التغطية بدأت منذ فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأضاف أستاذ الإعلام بجامعة بنها، أن «المتحدة» أثبتت أنها شركة رائدة فى التغطيات الإعلامية من خلال ما تقدمه من إعلام موضوعى ومتزن، ولعبت دوراً مهماً فى التعريف بالهيئة الوطنية للانتخابات ودورها، وتغطية جميع مؤتمراتها التى ردت خلالها على استفسارات المواطنين بشأن العملية الانتخابية، وبالتالى لعبت دوراً ليس إعلامياً فقط بل اجتماعياً أيضاً لأنها أسهمت فى تشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإقبال على صناديق الاقتراع، من خلال نقلها للأحداث على أرض الواقع لحظة بلحظة، فى كل المحافظات.