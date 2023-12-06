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ندوة عن «العنف ضد المرأة من ذوي الهمم» في جامعة الوادي الجديد

كتب:

رجب آدم
11:04 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
جانب من الندوة

جانب من الندوة

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، اليوم، ندوة بعنوان «العنف ضد المرأة ذوي الهمم» بكلية التجارة، تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وبحسب البيان الصحفي، تناولت الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، في جامعة جنوب الوادي ،مفهوم العنف ضد النساء ذوات الإعاقة وأشكاله المختلفة، والأماكن التي قد تتعرض فيها المرأة ذات الإعاقة للعنف، والعقبات التي تحول دون إنهاء دائرة العنف ضد المرأة.

جامعة جنوب الوادي 

كذكر الدكتور محمد الرملي الأستاذ بكلية التجارة أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة يهدف إلى فهم القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة وتقديم الدعم الكامل من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق التمكين لهم في كافة المجالات.

وأكدت رقية علاء الدين المنسق الإداري للوحدة بضرورة حضور الطلاب والطالبات لمثل هذه الندوات التوعوية التي من شأنها صقل مهارات الطلاب وزيادة وعيهم بالقضايا المجتمعية المختلفة، كما عرضت ملخصا لأنشطة الوحدة.

شارك في تنظيم الندوة الأستاذ هانئ محمود عثمان أمين الكلية والأستاذ عبدالناصر أحمد محمد مدير رعاية الشباب وأسرة طلاب من أجل مصر.

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