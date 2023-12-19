الشرطة أسهمت في نجاح الانتخابات.. «الداخلية»: نفّذنا خطة محكمة لتأمين عملية التصويت

لم تدخر وزارة الداخلية جهداً لتنظيم عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، وربما قبلها بأيام، وفرض الأمن فى كل ربوع مصر، وخرجت الانتخابات وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيّد للعناصر الشرطية المشاركة ورفع درجة الاستعداد القصوى لها من خلال تكثيف الانتشار الأمنى بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها، مع الدفع بقوات التدخّل السريع، مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة. ونفّذت وزارة الداخلية خطتها من خلال تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهّزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية، للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان والتعامل الفورى مع أى مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

فى مديريات الأمن، تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات على مدار 24 ساعة، وتولت متابعة البلاغات والإخطارات وتوجيه القوات إلى أماكن البلاغات، للتعامل الفورى والسريع، تزامناً مع متابعة مديرى الأمن والمستويات الإشرافية على مستوى الجمهورية، تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة، والمرور الميدانى على القوات، للاطلاع على جاهزيتها لأداء المهام الموكلة إليها وإلمامها بها والتشديد على مراعاة الجانب الإنسانى خلال التعامل مع المواطنين، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بالاجتماع مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، ووجّه بضرورة الوجود الميدانى لكل المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل العقبات التى قد تواجه الناخبين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يسهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، كما وجّه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية، بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، وعناصر البحث الجنائى، بما يعكس المظهر الحضارى المتميز للشرطة، وما تزخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجيستية اللازمة، وتكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وعلى الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحرّكة، حسب بيان للوزارة.