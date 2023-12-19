فرق طبية متنقلة وثابتة والفحص مجاني.. «الصحة»: تقديم 10 آلاف خدمة داخل اللجان وللناخبين

نفذت وزارة الصحة والسكان خطة لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام متتالية، استطاعت الفرق الطبية أن تلعب دوراً حيوياً فى تأمين الانتخابات الرئاسية وتقديم الخدمات الطبية فى جميع التخصصات بجانب العملية الانتخابية، ما أسهم فى تشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، وسط انتشار الفرق الطبية بكل حيوية ونشاط دون تعب وسط أجواء مفعمة بالحماس.

وقدمت وزارة الصحة من خلال العيادات المتنقلة على مستوى المحافظات 10 آلاف خدمة طبية من خلال 46 عيادة طبية ثابتة داخل اللجان و17 عيادة طبية متنقلة على مستوى الجمهورية، واستفاد 107 آلاف و500 حالة من المبادرات الصحية والمختلفة من التخصصات الطبية التى شملت جميع الأعمار، بداية من صغار السن حتى الكبار.

وظهر أسطول الإسعاف المصرى بشكل مميز وأداء لافت للأطقم الطبية التى شاركت فى تأمين الانتخابات الرئاسية بكافة أرجاء الجمهورية، كما أعلنت هيئة الرعاية الصحية إجمالى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الفرق الطبية والعيادات الطبية المتنقلة وفرق مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، التى انتشرت فى محيط اللجان الانتخابية بالمحافظات الست بالتأمين الصحى الشامل الجديد والتى وصلت إلى 10 آلاف خدمة طبية منذ اليوم الأول للعملية الانتخابية فى محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية فى بيان رسمى لها أنه تم تقديم الخدمات الطبية للناخبين ضمن خطة التأمين الطبى من خلال 248 منشأة رعاية أولية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الست للتأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى 28 مستشفى، بجانب الفرق الطبية المنتشرة فى محيط اللجان الانتخابية فى محافظات القناة ومحافظة جنوب سيناء والبالغ عددها 257 فرقة طبية.

وأوضحت الهيئة أن إجمالى الحالات التى تم التعامل معها من خلال الفرق الطبية بمحيط اللجان الانتخابية أو أمامها وصل إلى 360 حالة، بينما بلغ إجمالى الحالات التى شملتها الفحوصات الطبية ضمن مبادرة فحص الأمراض المزمنة بمحيط اللجان الانتخابية 7500 حالة، فيما بلغ إجمالى الحالات التى تم فحصها ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام أكثر من 1000 من خلال الفرق الطبية التى تمركزت فى محيط اللجان الانتخابية.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنّ التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية، تم وضع خطة طبية متكاملة للتغطية وذلك جزء أساسى فى إتمام العملية الانتخابية.

وقال «السبكى» فى تصريحات لـ«الوطن» إن الانتخابات الرئاسية 2024 جاءت انعكاساً قوياً للإنجازات التى تم تقديمها خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بدور الفرق الطبية على مستوى الجمهورية التى كانت محل اهتمام وتركيز من قبل المواطنين، ومنها على سبيل المثال انتشار فرق حملة الرئيس «100 يوم صحة»، التى استطاعت تقديم كافة الخدمات الطبية التى تشمل تخصصات طبية مختلفة ومتنوعة. وأكد أن الفرق الطبية تنوعت بين أطباء وتمريض ومُدخلى بيانات تم تقديم الدعم الكامل لهم، مشيراً إلى وجود الفرق الطبية على الأرض من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، لافتاً إلى تجاوب المواطنين مع الفرق الطبية والتصويت ثم المرور على الفرق الطبية للفحص والاطمئنان على حالتهم الصحية.