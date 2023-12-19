رئيس ائتلاف «نزاهة الدولي»: حملات المرشحين قدمت نموذجاً في المنافسة الشريفة (حوار)

قال «كوفى كانكام»، رئيس ائتلاف نزاهة الدولى، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ورئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى فى أفريقيا، إنّ الانتخابات الرئاسية المصرية تمت بسلام فى توقيت حساس، وأوضح أن المشهد الانتخابى على مدار أيام الاقتراع الثلاثة عكس العديد من الرسائل الواضحة، أبرزها قوة نسيج المجتمع المصرى ومشاركة كل فئاته، فضلاً عن الوطنية العالية التى يتمتع بها المصريون. وأكد «كانكام» فى حوار لـ«الوطن» أن نسبة المشاركة العالية وغير المتوقعة فى الانتخابات، تؤكد أن المصريين قدموا نموذجاً يُحتذى به،.. وإلى نص الحوار:

كيف رأيت الانتخابات الرئاسية المصرية 2024؟

- الشعب المصرى قدم نموذجاً يُحتذى به، وأكد تمتعه بالوطنية، ومشاركته فى اختيار مَن يحكمه، ووصول نسبة المشاركة إلى 66.8% خير دليل على ذلك، وهذه نسبة مشاركة كبيرة وغير متوقعة.

كوفى كانكام: إجراء الانتخابات بسهولة رغم التحديات فى المناطق الحدودية يؤكد استقرار الدولة

ما أبرز ما جاء فى شهادة المتابعين الدوليين الميدانيين عن الانتخابات؟

- عمل المتابعون فى ائتلاف «نزاهة» الدولى على متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية فى 10 محافظات وقمنا بزيارة 2915 لجنة فرعية بما يعادل 25% من اللجان على مستوى الجمهورية، وشهدنا من خلال جولاتنا توافر كافة المعايير الدولية لحرية ونزاهة العملية الانتخابية، التى تمت فى مناخ ديمقراطى.

ماذا عن المرشحين وحملاتهم الانتخابية؟

- ائتلاف «نزاهة» زار حملات المرشحين وأدار نقاشات مهمة وثرية، وقد رأينا منافسة بين 4 مرشحين رئاسيين، ورصدنا الالتزام بكافة القواعد والمعايير المنظمة للعملية، بما أسهم فى حسن سير العملية الانتخابية، ولم نتلقَ أى شكاوى منذ بداية فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة، على عكس ما يتم فى بعض الدول الأخرى.

ما دلالة إتمام الانتخابات فى موعدها المحدد رغم وجود تحديات؟

- هذه الانتخابات تاريخية، لأنها شهدت نسبة مشاركة غير مسبوقة فى ظل أجواء متوترة وتوقيت استثنائى بسبب الصراعات الدائرة فى المنطقة وتحيط بالحدود المصرية من كل جانب، بالرغم من ذلك أجريت العملية الانتخابية فى موعدها دون أى معوقات، وهو ما يدل على قوة الدولة المصرية واستقرارها، وهو أمر يستحق التقدير.

كيف رأيت حرص المصريين على الاقتراع؟

- وجودنا على الأرض داخل اللجان الانتخابية، أكد لنا أن الشعب المصرى يتمتع بحس وطنى عالٍ، ولديه إحساس بالمسئولية تجاه الوطن وأهمية الحفاظ عليه، وهو ما ظهر من خلال إقبال كبار السن الذين لم تمنعهم أمراض الشيخوخة من ممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بصوتهم، فضلاً عن ذوى الهمم، الذين حرصوا على المشاركة الإيجابية، فضلاً عن وجود الشباب فى مقدمة الصفوف وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والفخر، فكان إقبالهم كثيفاً جداً واحتفالات المصريين أمام المقار الانتخابية تحمل العديد من الرسائل التى تؤكد حب الوطن وسوف نعمل على نقل الصورة الحضارية التى رأيناها فى العملية الانتخابية المصرية إلى العالم أجمع.

ما تفسيرك لإقبال الشباب المصرى على الانتخابات؟

- وجود الشباب المصرى بهذه الكثافة أمام اللجان الانتخابية دليل قاطع على زيادة وعيهم السياسى، ولا يمكن إنكار أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة جداً على مدار السنوات الماضية من أجل زيادة وعى الشباب وتمكينه فى العديد من المجالات، أبرزها التمكين السياسى، كما حرصت على إشراكه فى الحياة السياسية، وتصدرهم المشهد الانتخابى أمام المقار الانتخابية يؤكد نجاح التجربة المصرية على مدار 10 سنوات فى إطار تمكين الشباب المصرى وزيادة وعيه السياسى.

لجان الريف

فى بعض اللجان بالمناطق الريفية شهدنا نسب إقبال كبيرة من الشباب والمرأة، ما يدل على الوعى المجتمعى لكافة فئات المصريين، بمختلف المستويات، حيث إن المشهد أمام اللجان الانتخابية، خاصة فى المناطق الريفية والبسيطة، جسَّد ترجمة فعلية لجهود البرامج الرئاسية ومبادرات منظمات المجتمع المدنى المختلفة فى توعية المصريين ورفع مستواهم الثقافى، وأستطيع القول إن التوعية وصلت لكل شبر فى الدولة المصرية.