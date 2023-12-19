أعضاء حملات وناخبون ومتطوعون.. «حملة السيسي»: الشباب الطاقة المحركة نحو التنمية

شهدت الانتخابات الرئاسية 2024 حضوراً متميزاً من الشباب؛ على مستوى المشاركة فى الحملات الرئاسية للمرشحين الأربعة، أو بالتطوع من الكيانات المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتنظيم العملية والمشهد الانتخابى الحضارى، ووجودهم بقوة بين صفوف الناخبين؛ لاختيار مستقبل وطنهم من منظورهم الخاص، والتعبير عن إرادتهم الحرة تجاه المرحلة المقبلة.

فعلى مستوى الحملات الرئاسية للمرشحين الأربعة، اعتبرت حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى الشباب شركاء فى الحملة، وقالت، فى بيان رسمى لها: «الشباب هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير، فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم، ولعل تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر على تحويل الأحلام إلى واقع مؤثر يتخطى كل الحدود الممكنة».

وأضافت الحملة الرسمية لـ«السيسى»: «بعملهم الدؤوب لإنجاح فكرة آمنوا بها، محوا من قاموسهم المستحيل وخضعت العقبات أمام قوة إيمانهم وحماسهم، فلم يكن نجاح النسخة الأولى من المنتدى سوى بداية لانطلاق قاطرة الابتكار والإبداع والتفانى من شباب مصر».

«صبرى»: حرصنا على تمثيل كل أطياف الشعب ومشاركة العنصر الشبابى بأكثر من 50%

وقال وسام صبرى، المدير التنفيذى للحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، إنهم حرصوا على تمثيل كل أطياف الشعب المصرى فى الحملة الرسمية، والتأكيد على وجود العنصر الشبابى بأكثر من 50%، وهذه رسالة مفادها وجود الشباب خلال الفترة المقبلة وفى المستقبل، بجانب عنصر الخبرة.

«صابر»: كانوا العمود الفقرى فى أعمالنا

وفى حملة فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمى للحملة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة ضمت أعماراً وأجيالاً مختلفة، واعتمدت على الشباب كعمود فقرى لها، وهذه رسالة مهمة جداً أن يكون العاكفون على البرنامج من الشباب، والمخططون للحملة فى المحافظات من الشباب، والمتحدثون الرسميون لهذه الحملة شباباً، كل هذه أمور مهمة يجب الإشارة إليها.

«عبدالباقى»: حملة «يمامة» ضمت مزيجاً من شيوخ «الوفد» وشبابه

وفى حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قال عمرو عبدالباقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الحملة، إن الحملة تضمنت تنوعاً من شيوخ «الوفد» وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الحزب، وكان لديها 27 لجنة على مستوى الجمهورية متصلة باللجنة المركزية للحملة الانتخابية وتشارك فى جميع أعمال الحملة.

وتابع «عبدالباقى» أن رئيس حزب الوفد يعتمد على مجموعة من شباب الحزب المدربين فى إدارة الحملات الانتخابية ولديهم قناعة كاملة بدور «الوفد» التاريخى.

وفى حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، تم الاعتماد على الشباب بشكل كبير فى أدوار الحملة المختلفة، وهو ما أكدته الدكتورة أمل عصفور، عضو الحملة، موضحة أن الحملة لديها برنامج كامل لدعم الشباب بشكل كبير.

وعن المشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم، رصدت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات ارتفاع معدلات الوعى السياسى لدى المواطنين، خاصةً بين فئة الشباب، إذ بلغ عدد الذين يحق لهم التصويت لأول مرة منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة نحو 5 ملايين شاب وفتاة، وغالباً ما تكون هذه الفئة أكثر وعياً بحقها الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم، وأكثر دافعية للتصويت، نظراً لتطور المستوى التعليمى والثقافى للأجيال الجديدة.

وأرجع المركز، فى الدراسة، أسباب زيادة وعى الشباب بالحقوق السياسية وضرورة المشاركة بإيجابية، إلى عدد من العوامل؛ أبرزها اهتمام القيادة السياسية بفئة الشباب وتمكينهم سياسياً واجتماعياً خلال السنوات التسع الماضية، وزيادة عدد البرامج الموجهة للشباب سواء من قبَل مؤسسة رئاسة الجمهورية أو وزارات التخطيط والشباب والرياضة والتعليم العالى والتربية والتعليم، وفتح باب التطوع على مصراعيه خلال الفترة الأخيرة من خلال مؤسسة حياة كريمة أو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بما انعكس إيجاباً على مشاركة الشباب فى الحياة العامة وتنمية مجتمعاتهم المحلية.