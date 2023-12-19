أمير المصري عن دعمه لفلسطين: «هو ده دور الفنان»

وصل الفنان أمير المصري، حفل الهلال الأحمر، المقام الآن ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة لجمع التبرعات لصالح فلسطين.

وقال الفنان أمير المصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بشكر مهرجان الجونة على مبادرتهم في إقامة حدث زي دا وأنهم يدعموا قضيتنا التي تشغل العالم كله».

وتابع أن دعمه الدائم لفلسطين في كل المناسبات دور رئيسي لأي فنان لا بد أن يقوم به، ولذلك فهو لا يتردد لحظة في إعلان دعمه الكامل لإخواننا بغزة في كل حدث فني يظهر فيه.