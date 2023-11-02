ترشيح أمير المصري لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم In camera من BIFA

اختارت منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية «BIFA» الفنان أمير المصري، للمنافسة على جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم In Camera.

الترشيح لجائزة أفضل ممثل مساعد

وعلق أمير المصري على خبر ترشحه للجائزة في بيان، «‎تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم IN CAMERA من BIFA خبر سعيد ولكن ما يحدث في العالم يجعل احساسي به ثقيل جدا»

وحظى الفنان الشاب أمير المصري بردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية، عن دوره في الفيلم البريطاني In Camera الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته الـ57 ضمن مسابقة Proxima.

أكد الناقد جاي لودج بمجلة «فرايتي» على مستوى النص، ربما يحتوي فيلم In Camera على كثير من الأفكار الجذابة، وبعضها يمنح مساحة من التنفس أكثر من البعض الآخر، ومن الخطوط الناجحة، الرائع أمير المصري الذي يظهر كشريك ثالث في المسكن مع عدن وبو، الذي حقق التوازن بين التباهي بالذات والثقة الزائدة، مع حرصه وانتباهه لكل التفاصيل في دور «كونراد» مصمم الأزياء المعتد بنفسه.

وكتبت الناقدة إيلينا لازيتش بموقع Cineuropa أمير المصري، قدم دورا مذهلا رغم أنه يقدم شخصية تقليدية في الفيلم، الذي يظهر بدور «كونراد»، كرفيق ثالث في السكن لأبطال الفيلم، الذي يعمل كمصمم الأزياء فيستعرض الشخصية المصطنعة التي تهتم بطلب الطعام طوال الوقت كأسلوب حياة، والتي ترمز لشيء ما أكثر من مجرد طعام، فهو يمثل كل شيء، بطل القصة عدن لا يملكها، خاصة في علاقته مع صديقه الآخر في الغرفة»

وقال الناقد بن نيكلسون بمجلة The Film Verdict: أمير المصري ممتاز بدور كونراد، الشخصية سلسة الكلام، التي تعمل في مجال الموضة، الكاريزما السهلة والثراء الواضح الذي يلقي بارتياح شديد في عالم عدن.

أمير المصري فنان مصري فى بريطانيا

تدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول علي فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا