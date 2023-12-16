أمير المصري يكشف عن مواصفات شريكة حياته: «تحب تأكل معايا»

كشف الفنان أمير المصري عن مواصفات شريكة حياته المستقبلية، مشيرا إلى أنها يجب أن تكون تحب الطعام مثله، موضحًا في تصريحات لـ«الوطن»: «الطعام حاجة أساسية في حياتي ولازم تأكل معايا».

وأضاف، أمير المصري أنه لابد أن تكون على وعي كامل بتفكيره، وتساعده على التركيز في حياته المهنية.

تفاصيل آخر الأعمال الفنية لأمير المصري

وشارك أمير المصري، مؤخرا في فيلم «In Camera» الذي شارك في مهرجان لندن السينمائي، وتدور أحداثه حول ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه.