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غالية بن علي تحيي حفل التبرع لفلسطين بمهرجان الجونة

كتب:

بسمة شطا
11:49 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
غالية بن علي

غالية بن علي

وصلت الفنانة غالية بن علي منذ قليل إلى حفل الهلال الأحمر المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة لجمع التبرعات لصالح فلسطين.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة غالية بن علي الحفل، وتقدم خلاله عددا من الأغاني الداعمة للقضية الفلسطينية لعدد من الشعراء المعروفين.

وقالت غالية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «دي أقل حاجة ممكن أقدمها؛ كل فنان فينا له صوت لازم يوصل من خلاله رسالتنا ودعمنا لإخواتنا وبشكر مهرجان الجونة أنه اختارني للمشاركة في حدث مهم زي دا».

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