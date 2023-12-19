غالية بن علي تحيي حفل التبرع لفلسطين بمهرجان الجونة

وصلت الفنانة غالية بن علي منذ قليل إلى حفل الهلال الأحمر المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة لجمع التبرعات لصالح فلسطين.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة غالية بن علي الحفل، وتقدم خلاله عددا من الأغاني الداعمة للقضية الفلسطينية لعدد من الشعراء المعروفين.

وقالت غالية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «دي أقل حاجة ممكن أقدمها؛ كل فنان فينا له صوت لازم يوصل من خلاله رسالتنا ودعمنا لإخواتنا وبشكر مهرجان الجونة أنه اختارني للمشاركة في حدث مهم زي دا».