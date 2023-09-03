غالية بن علي تعيد توزيع «أكاد من فرط الجمال» في حفلها بمهرجان القلعة

أعادت الفنانة التونسية غالية بن علي توزيع أنشودة «أكاد من فرط الجمال» من جديد وقدمتها خلال وصلتها الغنائية المقامة على مسرح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء خلال فعاليات الليلة العاشرة للمهرجان المقام على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين.

حفل غالية بن علي

من المقرر أن تشدو التونسية غالية بن علي بعدد من أعمالها الخاصة إضافة إلى نخبة من أعمال زمن الفن الجميل منها «روح، بلغوها، تونس، دع عنك، ألم مسكني، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا مني، عرفت الهوى، ألف ليلة وليلة» وغيرها.

حضور جماهيري

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، الفنان هاني شاكر وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.