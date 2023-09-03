غالية بن علي تصعد لحفلها بالقلعة على نغمات «فيلم مصري»

صعدت منذ قليل الفنانة غالية بن علي لمسرح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء على نغمات أغنيتها الشهيرة «فيلم مصري»، خلال فعاليات الليلة العاشرة للمهرجان المقام على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين.

تتغنى التونسية غالية بن على بعدد من أعمالها الخاصة إضافة إلى نخبة من أعمال زمن الفن الجميل منها روح، بلغوها، تونس، دع عنك، ألم مسكني، هيموتني، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا مني، عرفت الهوى، ألف ليلة وليلة وغيرها.

حفل هشام خرما بمهرجان القلعة

كان الموسيقار هشام خرما قد سبق غالية بن علي في فقرات الحفل، وقدم مجموعة من أهم وأشهر مقطوعاته الموسيقية التي اشتهر بها منها «البداية» و«اندلس».

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، الفنان هاني شاكر وهشام عباس وأحمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.