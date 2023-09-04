في الليلة العاشرة من مهرجان القلعة.. غالية بن علي تمزج بين الأصالة والمعاصرة

استمتع ضيوف مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء 31 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بألوان فنية جادة وراقية، خلال الحفلة العاشرة من المهرجان، فعلى مسرح المحكى خاطبت التونسية غالية بن على وجدان جمهورها من مختلف الشرائح العمرية، خاصة الشباب، حيث قدمت عدداً من أعمال التراثين المصرى والتونسى بطريقة مميزة مزجت بين الأصالة والمعاصرة.

قالت غالية، خلال كلماتها مع الجمهور فى الحفل: «بكون مبسوطة بمشاركتى فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى يجعلنا فى أحضان التاريخ، ومن غير ما نبذل أى مجهود إحنا قلوبنا مفتوحة على كل حاجة فى المهرجان، وفخر ليا تكون لهجتى المصرية كويسة وفى أغلبية الأغانى هتبقى من لحنى».

كما كشفت غالية، فى تصريحات مع وسائل الإعلام الحاضرة للحفل، أنها سمعت الأغانى المصرية القديمة منذ صغر سنها، ووضعتها فى حالة ما تحاول نقلها للجمهور، مضيفة أنها تحب بهاء سلطان وكايروكى ومسار إجبارى ودينا الوديدى، وتابعت: «لحنت أغانى كثيرة بالمصرى ومنها ما لم يظهر بعد».

وأشادت بتغطية قناة الحياة فعاليات المهرجان قائلة: «قناة الحياة هى الحياة واحنا فى الحياة مع بعض وفى حياتنا دى إن شاء الله حب كتير، وتصوروا الحاجات دى وتجمّعوا الناس واللى غايب وكأنه حاضر معانا، حاجة حلوة، وهغنى وأحس إن صوتى واصل لما أبعد من الجدران دى على قناة الحياة».

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل هذا العام عروضاً لكل من: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هانى شاكر، سيمون، هشام عباس، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، وعزيز مرقة، وسعيد الأرتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمرى، الشيخ ياسين التهامى.