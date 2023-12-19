محمد فايز فرحات: استقبال السيسي للمرشحين تعزيز للتوافق والمساحات المشتركة

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرشحي الرئاسة، بقصر الاتحادية، كان لقاءً مهما ومتوقعا من جانب الرئيس السيسي، الذي يحاول تكريس وتأكيد قيم في المجتمع المصري وداخل النخبة السياسية بشكل خاص، ومن هذه القيم التنوع داخل المجتمع المصري مع تعزيز التوافق والمساحات المشتركة بين الجميع.

المرشحون يمثلون 3 أحزاب سياسية مهمة

أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا اللقاء جاء لتقدير الدور المهم الذي قام به المرشحون في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنهم يمثلون 3 أحزاب سياسية مهمة وقرار مشاركتهم في الانتخابات أثرى الحياة السياسية بشكل عام، وهي واحدة من القيم الأساسية التي حرص الرئيس السيسي، على تأكيدها داخل المجتمع المصري.

الحوار الوطني يستهدف إثراء الحياة السياسية

وتابع بأن الدعوة إلى الحوار الوطني تستهدف إثراء الحياة السياسية بشكل عام والحياة الحزبية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء جزء من مجموعة القيم التي يحاول الرئيس السيسي تأكيدها، منها أن التباين والاختلاف في الرأي لا يفسد في الوطن قضية، فقد شارك المرشحون في الانتخابات ببرامج ورؤى سياسية متباينة، إذ يمثلون تيارات سياسية مختلفة، وبعد انتهاء هذه الانتخابات أصبح الجميع جزءًا من مشروع وطني رغم تباين وجهات النظر.