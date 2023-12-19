علي الدين هلال: استقبال السيسي للمرشحين يؤكد أن الاختلاف في الآراء ليس عداوة

قال الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن المشهد الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي تصور ديمقراطي مهم ينبغي البناء عليه وتطويره وتدعيم أركانه.

أوضح خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحوار المبني على التعددية وتنوع الآراء هو أساس العمل والفكر والبوصلة التي يجب الاهتداء بها.

أشاد بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

أضاف علي الدين هلال، أن المرشحين قادوا حملة راقية ركزت على الأفكار ولم تتجه للأشخاص، ولقاء الرئيس اليوم، يؤكد أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وبالمعني السياسي الاختلاف في الآراء ليس عداوة، وأن هناك متنافسين سياسيين، ومن الطبيعي أن تكون هناك أحزاب تسعى للحكم.