رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سامح عاشور: الفترة المقبلة تشهد دمج أحزاب سياسية

كتب:

منى صلاح
11:08 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
النائب سامح عاشور

النائب سامح عاشور

كشف سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، أن عدم الجاهزية أضعف موقف المرشحين المنافسين للرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة وفكروا مؤخرا في قرار الترشح.

دمج أحزاب سياسية متقاربة فكريا 

وأضاف «عاشور»، في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، أنَّ الفترة المقبلة تشهد دمج أحزاب سياسية متقاربة فكريا وإنشاء أخرى جديدة، وسيكون هناك 3 أحزاب رئيسية في المشهد السياسي.

وأكد أن بعض القيادات الحزبية الحالية لن تقبل فكرة الدمج، ولكن ما يغير الوضع هو القواعد الحزبية.

وتابع السياسي والقانوني البارز، أنَّ بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية حصلوا على أرقام كبيرة وهذا كان غير متوقع بالنسبة له، موضحا أن معركة الانتخابات الرئاسية كانت غير متكافئة.

 

اقرأ المزيد:

«مستقبل وطن» ينظم «مؤتمر دعم فلسطين» بمشاركة أحزاب وكيانات سياسية

ضياء رشوان: لن نكون آمنين على مستقبل مصر دون وجود أحزاب سياسية

«التحالف» ليس الوحيد.. أحزاب سياسية أعلنت دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

أحزاب: الجماعة الإرهابية «صفحة واتقفلت» والشعب لن يسمح بعودتهم.. نرفض وجودهم تحت أي مظلة سياسية
بقلم منى صلاح