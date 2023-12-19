سامح عاشور: الفترة المقبلة تشهد دمج أحزاب سياسية

كشف سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، أن عدم الجاهزية أضعف موقف المرشحين المنافسين للرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة وفكروا مؤخرا في قرار الترشح.

دمج أحزاب سياسية متقاربة فكريا

وأضاف «عاشور»، في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، أنَّ الفترة المقبلة تشهد دمج أحزاب سياسية متقاربة فكريا وإنشاء أخرى جديدة، وسيكون هناك 3 أحزاب رئيسية في المشهد السياسي.

وأكد أن بعض القيادات الحزبية الحالية لن تقبل فكرة الدمج، ولكن ما يغير الوضع هو القواعد الحزبية.

وتابع السياسي والقانوني البارز، أنَّ بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية حصلوا على أرقام كبيرة وهذا كان غير متوقع بالنسبة له، موضحا أن معركة الانتخابات الرئاسية كانت غير متكافئة.