«التحالف» ليس الوحيد.. أحزاب سياسية أعلنت دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، بدأت الأحزاب السياسية تعلن موقفها إما بدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، أو بالإعلان عن دفع مرشح يخوض منافسة الانتخابات الرئاسية باسم وأفكار الحزب كما قرر حزبي «الوفد والشعب الجمهوري» بإعلان رئيسي الحزبين «عبد السند يمامة وحازم عمر» خوض الانتخابات الرئاسية.

وعن الأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، آخرها كان منذ ساعات بإصدار تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، بيانه بدعم السيسي لفترة جديدة، وذلك بعد تنظيم مؤتمر حضره قيادات وأعضاء التحالف مع عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

تحالف الأحزاب يدعم السيسي

وأكد تحالف الأحزاب المصرية في بيانه، أن قراره جاء نتيجة لنجاح مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة.

«مستقبل وطن» يؤيد السيسي لفترة رئاسية جديدة

وقبل التحالف، أعلن حزب مستقبل وطن، دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد حجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار الـ10 سنوات السابقة، ولمستها جميع قطاعات الدولة بشكل عام.

وأكد حزب مستقبل وطن، في بيانه، أن الرئيس السيسي قاد مصر وعبر بها تحديات وظروف صعبة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فضلا عن تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

«حماة الوطن» يدعو السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة

وكان حزب حماة الوطن، أصدر بيانا، أكد فيه عدم الدفع بمرشح من داخل الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر، مع تسخير جميع الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، كما دعا الحزب جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة.

وأكد «حماة الوطن» في بيانه، قراره هذا جاء لم يأتِ من فراغ بل انعكاسا لما قدمه الرئيس السيسي من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم على مختلف المستويات داخليا وخارجيا، لا سيما دوره البطولي مع انطلاق شرارة ثورة 30 يونيو المجيدة، وحرصه على تلبية مطالب المواطنين في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار بكل ربوع الوطن.

واستكمل «حماة الوطن»، أن الرئيس نجح في إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم، ولا سيما على الصعيدين العربي والإفريقي، فضلا عن التطور الهائل في مختلف المجالات منذ بداية عهده، وعبوره بمصر إلى بر الأمان على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية.

«المصريين الأحرار» ينظم حملة شعبية لدعم السيسي في الانتخابات

ومن جانبه، أطلق حزب المصريين الأحرار حملة حزبية شعبية لدعم الرئيس السيسي في ماراثون الرئاسة لفترة جديدة.

ووجّه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بتكيف دورات الإعداد والتجهيز للشباب المشاركين في الحملة الانتخابية سواء من أبناء الحزب أو المنضمين للحملة حديثًا.

«مصر أكتوبر» يطلق حملة هنكمل المشوار مع الرئيس السيسي

وأعلنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب سيدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة، كما سيتم إطلاق حملة جديدة تحت عنوان «هنكمل المشوار مع الرئيس السيسي»، لما حققه الرئيس السيسي من طفرة كبيرة في مختلف المجالات سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، فضلا عن القضاء على الإرهاب.