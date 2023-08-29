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ضياء رشوان: لن نكون آمنين على مستقبل مصر دون وجود أحزاب سياسية

كتب:

محمد أيمن سالم
10:56 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن تحالف 30 يونيو لو لم يتحاور ويتناقش وتسود حالة الحوار بين المختلفين سيكون مهددا بشيء غامض.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن ألمانيا وهي دولة متقدمة لا تزال تدعم الأحزاب ماديا حتى تحافظ على تعدد الأحزاب والديمقراطية، وذلك نتيجة خوفها من تكرار تجربة الحزب النازي الذي وصل للحكم ودمر الدولة.

قوى سياسية وحزبية

ولفت الكاتب الصحفي ضياء رشوان إلى أن هذا البلد لو لم يكن فيه قوى سياسية وحزبية حقيقية ومتنوعة تقيم تحالفات مع بعضها وتنافس بعضها، لن نكون آمنين على المستقبل.

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بقلم محمد أيمن سالم