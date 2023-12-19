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ضياء رشوان: إسرائيل لا تتراجع في ظل الدعم الأمريكي والتردد الأوروبي الحقيقي

كتب:

حسن سمير
10:55 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الإحساس بالخطر الوجودي عند اليمين المتطرف الإسرائيلي يجعله يوغل في الانتقام، مشددًا على أن الاحتلال لا يرى الشعب الفلسطيني، وتكمن خطورة ما يحدث في قطاع غزة في أن اليمين المتطرف رفع سقف مطالبه ولا يستطيع تحقيقها.

إسرائيل لا تتراجع

وأضاف رشوان في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة للنفق الذي جرى الإعلان عن اكتشافه، هناك معلومات تدور حول أنه جرى اكتشافه من قبل، وبالتالي، فإن إسرائيل لا تتراجع في ظل الدعم الأمريكي والتردد الأوروبي الحقيقي».

أوروبا لا تعترض بالفيتو

وتابع الكاتب الصحفي، أن أوروبا لا تعترض بالفيتو، ثم تقول كلاما إنسانيا حول ضرورة وقف الإبادة واستخدام التعبيرات الواجب استخدامها، مشيرًا إلى أن التعويل على وجود موقف يحسم الأمر مع إسرائيل خارج الولايات المتحدة الأمريكية لن يحدث، فأوروبا قد تضغط لكنها لن تفرض عقوبات، أما إسرائيل، فإنها لن تتأثر إلا بعقوبات كثيرة.

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