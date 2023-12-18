بحريني يرسل أبناءه الثلاثة للدراسة بجامعة المنصورة: تعليم بمستوى عالٍ كأنك في أوروبا

«أرسلت أولادي الثلاثة إلى مصر وتحديدا جامعة المنصورة العريقة ليدرسوا بطب مانشستر» بهذه الكلمات بدأ زكريا عيسى، المواطن البحريني الذي جاء خصيصا من دولة البحرين إلى محافظة الدقهلية ليشهد حفل تخرج ابنته الكبرى من كلية الطب برنامج مانشستر بجامعة المنصورة والاطمئنان على باقي أولاده الذي يدرسون في ذات الكلية والجامعة.

وافد بحريني يرسل أبناءه الثلاثة للدراسة في جامعة المنصورة

ممسكا بباقة ورد مرتديا الزي البحريني في رحاب جامعة المنصورة منتظرا أولاده الثلاثة الذين عانقوه لمجرد رؤيته مرحبين بوجود والدهم ليكون محل لفت انتباه الجميع، حينها يقول عيسى زكريا لـ«الوطن»: «أنا لدي 3 أبناء عندما تخرجت ابنتي الكبرى نور من المرحلة الثانوية قامت بالبحث عن أفضل الجامعات وتختار جامعة المنصورة كلية الطب برنامج مانشستر وصممت عليها من بين الجامعات العالمية، وقمنا بعمل الإجراءات اللازمة وتم قبولها وأشادت بنظام التعليم الأكثر من رائع قائلة لي «المنصورة جميلة جدا، وأهلها طيبين، والتعليم على مستوى عال وكأنك في أوروبا كما يوفرون كل سبل الراحة للطلاب الوافدين تخرجت ابنتي وجئت خصيصا لأشهد حفل تخرجها وأراها بزي التخرج».

جامعة المنصورة تمنح الوافد البحريني خصما في المصاريف

«عندما سمع كلام ابنته وعن نظام التدريس العالي واطمئنانه عليها في بلد غير بلدها مثل مصر وتحديد مدينة المنصورة قرر عيسى بعدما تخرج ابناه علي ومحمد من الثانوية تقديمهما إلى جامعة المنصورة كلية طب برنامج مانشستر، أرسلتهم وأنا مغمض العينين وكانت المفاجأة أن الجامعة منحتني خصما في المصاريف بسبب التحاق الأشقاء في ذات الكلية، جامعة المنصورة من الجامعات العريقة المعترف بها عالميا وفي دول الخليج يعامل خريج طب المنصورة معاملة خاصة وكأنه خريج جامعة أجنبية، ومصر بلد آمنة أولادي شعروا وكأنهم في بلدهم ولم يشعروا بالغربة قط» بحسب عيسى زكريا لـ«الوطن».

وعلى نفس السياق يقول طلال الطفيري، من المملكة العربية السعودية، «عندما تخرجت في المرحلة الثانوية كنت أنتي دراسة الذي خارج البلاد ولكن رشح لي أقربائي يدرسون في جامعة المنصورة في كلية الطب أن آتي إلى مصر لدراسة الطب وتحديدا برنامج مانشستر، وعندما سمعتهم يتحدثون بحماسة عن الجامعة وعن مصر وتحديدا محافظة الدقهلية تحمست للفكرة متخليا عن فكرة الذهاب إلى أوروبا أو الدراسة في بلدي قلت سأجرب إلى أن وصلت إلى الفرقة الثالثة وباقي لي سنتين فقط على التخرج لم أكن متوقعا نظام التدريس الأكثر من رائع في جامعة عريقة ومميزة مثل جامعة المنصورة التي أصبح لها صيت حول العالم الآن نجد في المنزل الواحد أسر بأكملها خريجة جامعة المنصورة من كافة الكليات وليس كلية الطب فقط النظام هناك مثل الخارج بالإضافة إلى اهتمام الدولة المصرية وتحديدا جامعة المنصورة بالوافدين اهتماما كبيرا وتذليل العقبات أمامنا وإشعارنا بأننا في بلادنا، والسكن الجامعي على أعلى مستوى وخدمات فندقية».

ومن جانبه قال الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كلية طب المنصورة هي أول كلية طب في جمهورية مصر تنشئ برنامجا بالتعاون مع جامعة دولية في المجال الطبي واخترنا جامعة من أفضل جامعات انجلترا وشراكة بدأت من 2006 عمرها 27 سنة على مدى هذه الشراكة طورت طب المنصورة من برامجها الطبية وأدخلت طرقا جديدة في التدريس، الأمر الذي جعل طب المنصورة تتصدر التصنيف الدولي للتعليم الطبي والمغرية الطبية في الـ4 سنوات الأخيرة متتابعة.

40 جنسية يدرسون في كلية طب جامعة المنصورة

وواصل عميد طب المنصورة، أن هناك اهتماما بالغا من العديد من الطلاب الوافدين من كل دول العالم، حيث يبلغ عدد الجنسيات التي تدرس في كلية طب المنصورة يفوق 40 جنسية مختلفة، واليوم تخرج الدفعة رقم 13 من برنامج المنصورة- مانشستر تحوي 13 جنسية مختلفة.

الجدير بالذكر أن كلية طب برنامج مانشستر في جامعة المنصورة نظمت احتفالا كبيرا بتخرج دفعة جديدة من الوافدين والمصريين في والذي تم تنظيمه في فندق الجامعة «رمادا» سابقا، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبحضور عميد كلية طب جامعة مانشستر وعميد العلاقات الدولية بالجامعة