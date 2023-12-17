طقس شرم الشيخ يجذب سائحي أوروبا في الشتاء.. أجواء دافئة وأسعار مناسبة

تعد مدينة شرم الشيخ من المدن الدافئة في فصل الشتاء، وتجذب السياح من جميع الجنسيات، خاصة الأوروبية، الذين يبحثون عن أماكن دافئة لقضاء عطلاتهم بها، لانخفاض درجات الحرارة في بلدانهم بشكل كبير.

أجواء مثالية للعطلة في شرم الشيخ

وقال إسلام نبيل، رئيس هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن مدينة شرم الشيخ تدخل في قائمة المدن ذات الأجواء المثالية في فصل الشتاء، حيث الطقس الدافئ، كما يمكن الحصول على إقامة ورحلات طيران بأسعار تناسب الجميع، خاصة في الفترة بين يناير وأبريل.

وأضاف أن هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، حينما تقرر السفر لشرم الشيخ، أهمها أنه خلال شهور الشتاء تنخفض أسعار الفنادق والمنتجعات السياحية عن باقي شهور السنة، وأيضا تكلفة تذاكر الطيران.

الاحتفال بأعياد الكريسماس في شرم الشيخ

ومن جانبه، قال خالد عبد الكريم، مدير إحدى شركات السياحة بشرم الشيخ، لـ«الوطن»، إن السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ تنشط في الموسم الشتوي، خاصة فترة الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة وإجازة نصف العام، حيث تعد شرم الشيخ مقصدا لسياحة الشواطئ في فصل الشتاء، وتمتاز مياهها بالدفء وتنعم بمختلف الأنشطة المائية، وتعد الملاذ الأول للباحثين عن الأجواء المشمسة.

وأضاف أن الأسر المصرية تستهدف الشواطئ الرملية لأنها آمنة لأطفالهم، أما محبي الغطس فيلجأون للشواطئ التي تتمتع بالشعاب المرجانية، مؤكدا أن مدينة شرم الشيخ تمتلك كل ما يبحث عنه الهادف للاسترخاء، فهي تجمع بين الجو الدافئ وأماكن الإقامة بكل مستوياتها من 3 نجوم وحتى 5 نجوم، وأماكن التسوق والترفيه لكل الفئات العمرية.