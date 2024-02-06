أرقام شكاوى الأزهر.. اعرف الخط الساخن الرئيسي وطريقة التواصل مع بيت الزكاة

الأزهر الشريف مؤسسة كبيرة تخدم قطاعا كبيرا من المجتمع، ولا تقتصر خدماتها على الفتاوى الدينية، بل تقدم خدمات تعلمية لمختلف المراحل ولها دور كبير لا يمكن إنكاره، ويحتاج الكثيرون لمعرفة أرقام شكاوى الأزهر، في حالة تعرضهم لمواقف تضطرهم للشكوى.

الخط الساخن لشكاوى الأزهر

وفي وقت سابق خصصت مشيخة الأزهر، خطا ساخنا لشكاوى المواطنين والتواصل مع المتعاملين معها ومتلقي خدماتها، وهو رقم 19493 للرد على تساؤلات واستفسارات وشكاوى الجمهور.

ولتسجيل شكوى للأزهر، يمكن للشاكي اختيار رقم 1 للغة العربية، ورقم 2 للغة الإنجليزية، ثم يختار بعد ذلك من قائمة المكاتب الرئيسة بالمشيخة، والتي تشمل الآتي:

- قطاع مكتب الإمام الأكبر رقم (1).

- مكتب وكيل الأزهر رقم (2).

- مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر (3).

- التفتيش المالي والإداري (4).

- الشؤون القانونية (5).

- خدمة المواطنين (6).

- الاستعلامات (0).

- في حالة وجود رقم داخلي يضغط على الرقم (9).

الوقت المخصص لتلقي شكاوى المواطنين

وتتلقى المشيخة كل الاتصالات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

أرقام شكاوى الأزهر وطرق التواصل

كما يمكن التواصل مع الأزهر الشريف عبر المنصات الإلكترونية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيس بوك وتويتير وإنستجرام.

كما يمكن إرسال الشكاوى المتعلقة بالأزهر عبر منظومة الشكاوى الحكومية على رقم 16528، أو عبر ديوان المظالم الخاص بالمشيخة، من هنـــــــــا.

ويمكن التواصل مع الأزهر الشريف عبر مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، بقطاع مكتب شيخ الأزهر.

أو التوجه لمشيخة الأزهر لتسجيل الشكوى بالدراسة شارع صلاح سالم، القاهرة.

أو الاتصال على تليفون: 25925226(02).

أو فاكس: 25925226(02).

أو البريد الالكترونى: idsc@alazhar.eg.

أرقام شكاوى الأزهر الخاصة بالشهادة الثانوية

ويشكل الأزهر الشريف غرفة عمليات لتلقي شكاوى امتحانات الشهادة الثانوية، عبر رقم واتس آب 01002077995 للتواصل مع مكتب وكيل الأزهر، ورقم 01223343001 للتواصل مع مكتب رئيس قطاع المعاهد.

كما يتلقى الأزهر الشريف الشكاوى إلكترونيا وبسرية تامة، مع ضرورة إرسال ما يثبت هوية مقدم الشكوى.

خدمات الأزهر الشريف للفتاوى والأحكام الدينية

ويقدم الأزهر الشريف خدمة الفتاوى الإلكترونية عبر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ويمكن استخدامها هاتفيا للاستفتاء والتحدث مع علماء متخصصين وذلك عن طريق الاتصال رقم: (19906) من داخل مصر، والاتصال من خارج مصر على رقم: (0020219906).

خطوات طلب فتوى من الأزهر الشريف

- الاتصال بالرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من داخل مصر أو من خارجها.

- لسؤال طالب الفتوى في فقه العبادات، كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، يضغط على الرقم (1).

- للفتوى في فقه المعاملات، كالبيع والإجارة، والوكالة، والمعاملات البنكية يضغط على الرقم (2).

- للفتوى في فقه الأسرة والزواج والطلاق، والخلع والعدة، يضغط على الرقم (3).

- للفتوى في الأسئلة الفكرية والأديان يضغط على رقم (4).

- يقوم عضو الفتوى بقسم الفتاوى الهاتفية بالمركز بالرد على المتصل مباشرةً والإجابة على فتواه.

ويوجد قسم خاص بفتاوى النساء للرد على فتاوى المرأة المسلمة خصوصًا، والمرأة عمومًا، فإذا أرادت المرأة الاستفسار عن فتوى عليها الاتصال برقم المركز المذكور سابقًا، ثم الضغط، أو اختيار رقم (6)، بعد ذلك تقوم المفتية بقسم فتاوى النساء بالمركز بالرد علي المتصلة مباشرةً والإجابة على فتواها.

خدمات الإعانة والصدقات

وإضافة للخدمة الدينية والتعليمية يقدم الأزهر الشريف خدمات التكافل والإعانة عن طريق بيت الزكاة والصدقات، والذي يشرف عليه شيخ الأزهر الإمام الأكبر.

ووصل الحد الأدني للإعانات الشهرية مؤخرا 700 جنيه شهريًا لغير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، وذلك للتخفيف عن الأسر الفقيرة ومستحقي الزكاة والصدقات ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الشهرية.

ويستفيد من بيت الزكاة والصدقات نحو نصف مليون شخص من الفقراء والمساكين على مستوى الجمهورية، حيث يستهدف الأسر الفقيرة من مستحقي الزكاة والصدقات من خلال العديد من البرامج منها برنامج الدعم النقدي الشهري وبرنامج رعاية الأيتام، وتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين، ومساعدة الفتيات غير القادرات على تحمل تكاليف الزواج، وبناء وترميم المنازل، ورعاية المرأة المعيلة، ودعم ذوي الهمم بالإضافة إلى إغاثة المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية.