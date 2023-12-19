سامح عاشور: يجب إعادة النظر في تشكيل الأحزاب السياسية المصرية

قال سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، ضربة البداية لست سنوات مقبلة، مشددا على أن الرئيس السيسي، حريص على التعاون مع منافسيه.

أضاف «عاشور»، في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي، حصل على ثقة كبيرة من مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه لا بد من إعادة النظر في تشكيل الأحزاب السياسية المصرية.

وتابع سامح عاشور، بأنه بعد أحداث 25 يناير كانت الأحزاب السياسية «مكسورة» باستثناء الإخوان، مشددا على أن المشهد السياسي في السنوات المقبلة لا بد أن يكون حقيقيا ويعبر عن المواطنين.

وأوضح السياسي والقانوني البارز، أن الفترات المقبلة ستشهد حياة سياسية بشكل أفضل عن السنوات الماضية، لافتا إلى أن كثير من القوى السياسية قبلت الشراكة مع الإخوان للحصول على مقاعد في البرلمان.

وأوضح أن هناك أحزابا بدون مقرات ومعظمها ورقية، مشددا على أن الرئيس السيسي لم يدخل الرئاسة من بوابة الأحزاب السياسية.