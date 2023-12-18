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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«أنا الشعب».. يسلط الضوء على مشهد الانتخابات الرئاسية التاريخية

كتب:

محمد عزالدين
11:30 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
جانب من الفيلم التسجيلي

جانب من الفيلم التسجيلي

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما تسجيليا بعنوان «أنا الشعب»، يسلط الضوء على ملحمة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، والإقبال على صناديق الاقتراع في مشهد تاريخي وحضاري أشاد به العالم.

وتطرق الفيلم التسجيلي، إلى الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسات الدولة، وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين جميعهم، تنفيذا لتعليمات للهيئة الوطنية للانتخابات.

وعرض المرشحوةن أفكارهم وبرامجهم وخططهم، بعد أن منحتهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 100 دقيقة إعلانية مجانا على قنواتها، وهو أمر أثنى عليه المرشحون، وأقروا في بياناتهم بحيادية الإعلام، كما تحدث المرشحون بالمؤاتمرات الشعبية بكل حرية.

وتابع الفيلم التسجيلي: «أهل الشر ممن لهم موقف ثابت ضد الدولة المصرية، قالوا في الانتخابات الرئاسية ما قاله مالك في الخمر فهاجموا الدولة المصرية بكل ما أوتوا من قوة، ولما قال الشعب كلمته جن جنون أهل الشر، وانهالوا سبا وقذفا للمصريين ووصفوهم بأبشع الألفاظ».

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