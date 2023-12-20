تعليم أكثر من 4 آلاف مواطن ضمن مبادرة «لا أمية مع تكافل» بالشرقية

نجحت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية في محو أمية أكثر من 4 آلاف مواطن أمي ضمن مبادرة لا أمية مع تكافل والذي انطلق منذ يونيو 2022 ومستمر لتنفيذ خطة الدولة والوصول لمحو أمية المواطنين المستهدفين.

تعليم أكثر من 4 آلاف مواطن بمحو الأمية

قال عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إن مديرية التضامن حصرت المستفيدين كدفعة أولى من مبادرة لا أمية مع تكافل والذين تخطت أعدادهم أكثر من 4 آلاف شخص ضمن المستحقين من مشروع تكافل وكرامة.

تعليم الكبار ضمن تكافل وكرامة

أوضح وكيل وزارة التضامن بالشرقية أن مبادرة لا أمية مع تكافل انطلقت في يونيو عام 2022 مستهدفا عملاء تكافل وكرامة من الأميين من كل الفئات والأعمار، لافتا إلى منح شهادة محو أمية لكل من اجتاز اختبارات تعليم الكبار ضمن محو الأمية، مشيرا إلى تعليمهم الكتابة، القراءة الجمع والطرح، معلقا: «الدفعة الأولى تخطت 4 آلاف، وانطلقت دفعات جديدة».

300 جنيه عن كل أمي تمحى أميته

أشار وكيل وزارة التضامن إلى إتاحة الفرصة لأبناء الأسر المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة بالالتحاق في تعليم الكبار ومحو أمياتهم "أن يكون معلما للأميين"، في مقابل حصوله على قيمة 300 جنيها على كل أمي تم محو أمية وحصل على شهادة محو الأمية من هيئة تعليم الكبار.

المنازل ومراكز الشباب والنوادي فصول محو أمية

أوضح الطحاوي أنه يتم عمل فصول لتعليم الكبار في المدن والقرى والمراكز بكل الأماكن المتاح العمل فيها فصولا لمحو الأمية سواء وحدة محلية، مراكز الشباب والرياضة، النوادي، منازل الأهالي أو الوحدات المحلية، المهم أن يوجد مكان يضم الأشخاص لتلقي التعليم اللازم، تيسيرا عليهم للحصول على شهادة محو الأمية.